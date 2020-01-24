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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD),merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde, Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, Batman, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da 782 kişinin yaralandığını açıkladı.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Sivrice'deki deprem sonrasında bölgede 4 ve üzeri büyüklükte 10 sarsıntı meydana geldiği, toplam artçı sayısının da 147 olduğu belirtildi.

Depremde Elazığ'da 13, Malatya'da 4, Diyarbakır'da bir olmak üzere 18 kişinin öldüğü ifade edilen açıklamada, Elazığ'da 433, Malatya'da 222, Diyarbakır'da 31, Adıyaman'da 19, Batman'da 6, Kahramanmaraş'ta 37, Şanlıurfa'da 34 olmak üzere 782 kişinin de yaralandığı bildirildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"39 AFAD il müdürlüğü başta olmak üzere, Jandarma Arama Kurtarma ekipleri ile çeşitli illerin UMKE ve itfaiye ekiplerinden 1076 arama kurtarma personeli ve 210 araç bölgeye sevk edildi. Türk Kızılay da bölgeye 163 personel, 19 araç, 7 ikram aracı ve 4 mobil mutfak ile 2 sahra mutfak kiti, 14 bin 875 battaniye, 5 bin 109 yatak, 1518 ısıtıcı ve 2 bin 500 çadır gönderdi. AFAD; Adana, Adıyaman, Aksaray, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Samsun, Sivas ve Şanlıurfa lojistik depolarından bölgeye, 122 tır ile 4 bin 709 aile çadırı, 400 genel maksatlı çadır, 10 bin 500 yatak ve 15 bin 480 battaniye sevk etti."

YARDIMLARIN BİR KISMI ASKERİ KARGO UÇAKLARIYLA GÖNDERİLDİ

Deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarına katılacak ekipler ve yardım malzemeleri, Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan kargo uçaklarıyla bölgeye gönderiliyor.

Deprem sonrası AFAD ve Kızılay tarafından hazırlanan yardım malzemeleri, askeri kargo uçaklarına yüklendi. AFAD, UMKE, Ankara İtfaiyesi ve AKUT'tan yaklaşık 100 arama kurtarma personeli ile 3 arama kurtarma köpeğinin de bulunduğu 4 askeri uçak, deprem bölgesine hareket etti.

Battaniye, çadır, gıda ve sağlık malzemesi ile kurtarma ekipmanlarını taşıyan 4 uçağa ek olarak, AFAD koordinasyonunda yardım malzemesi ve gerektiğinde ek personelin ilerleyen saatlerde bölgeye sevk edilebileceği belirtildi.

İSTANBUL VE ÇEVRE İLLERDEN 302 ARAMA-KURTARMA PERSONELİ

İstanbul Valiliği, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul ve çevre illerden 302 uzman arama-kurtarma personeli ile 28 sağlık personelinin Türk Hava Yolları (THY) uçağı ile bölgeye hareket ettiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, THY uçağıyla bölgeye gönderilen ilk ekip içerisinde AFAD'ın İstanbul, Bursa, Sakarya ve Kocaeli birimlerinin yanı sıra İstanbul UMKE, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, 112 Acil, İHH İnsani Yardım Vakfı, AKUT, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Arnavutköy, Bahçelievler, Gaziosmanpaşa ve Kadıköy belediyelerine bağlı toplam 330 personelin bulunduğu, 57 personelden oluşan bir diğer arama-kurtarma ekibinin ise kara yolu üzerinden deprem bölgesine doğru yola çıktığı belirtildi.

Atatürk Havalimanı'ndan kalkacak 2 askeri kargo uçağı ile 16 araç ve uzman arama-kurtarma personellerinin bölgeye gönderileceği aktarılan açıklamada, 2 UMKE ekibi ile 2 ambulans ve 6 personelden oluşan 112 Acil Sağlık ekibinin de yine kara yolu ile deprem bölgesine hareket ettiği kaydedildi.

Valilik ayrıca, nefroloji, genel cerrahi ve acil hizmetler gibi branşlarda, gönüllü 20 uzman hekimden oluşan sağlık ekibinin de en kısa sürede hava yolu ile deprem bölgesine gönderileceğini bildirdi.

Açıklamada, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Sivrice ilçesinde saat 20.55'te 6,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin 6,75 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi ise depremin 6.5 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. 18 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ Elazığ Valiliği'nde açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; Elazığ'da 13, Malatya'da 5 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. ARTÇILAR SÜRÜYOR AFAD, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 22.29'a kadar geçen zamanda, büyüklükleri 2,7 ile 5,4 arasında değişen birçok artçı depremin kaydedildiğini açıkladı. ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ Deprem, Adana, Hatay, Osmaniye, Tunceli, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Mardin, Samsun, Tokat, Çorum, Mardin, Kayseri ile Suriye'nin kuzeyinde de hissedildi. AFAD: HASARLI YAPILARA KESİNLİKLE GİRİLMESİN AFAD'dan yapılan açıklamada, "Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir. Telefon görüşmelerinde mümkünse web tabanlı uygulamaların ve SMS'lerin tercih edilmesi önem arz ediyor." ifadeleri kullanıldı. Elazığ'daki depremin ardından AFAD koordinasyonunda 28 çalışma grubunun 7 gün 24 saat çalışma esasına göre faaliyete geçirildiği bildirildi.

ERZURUM'DAN 990 ÇADIR, 712 YATAK GÖNDERİLDİ

Erzurum Valisi Okay Memiş, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye ekip gönderen AFAD İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti. AFAD İl Müdürü Selahattin Karslı, deprem bölgesinde 11 araç, 46 personelle kış şartlarına uygun 990 çadır ve 712 yatak gönderdiklerini söyledi. Karslı, Sağlık Müdürlüğü'nden 2'si ambulans 5 araç 20 personel, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan 2 araç 8 personel, Türk Telekom haberleşme grubundan 7 araç 17 personel, Kızılay beslenme grubundan ise 2 araç ve 3 personelin Elazığ'a gönderildiği bilgisini verdi.

ORDU, ELAZIĞ İÇİN SEFERBER OLDU

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli saat 20.55'de Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre 6.5, AFAD verilerine göre ise 6.8 büyüklüğünde meydana gelen depremin ilk dakikalarından itibaren bölgeye yardım göndermek için tüm birimlerini seferber etti.

Depremin meydana gelmesinin ardından Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, sosyal medya hesabından çağrıda bulunarak Ordululardan çok acil olarak battaniye ve kışlık kıyafet desteğinde bulunmalarını istedi. Destek kampanyası nedeniyle Ordu Büyükşehir Belediyesi çalışanları da 'acil' olarak göreve çağrıldı.

Başkan Güler'in sosyal medya üzerinden yaptığı çağrının ardından Ordulular adeta seferber oldu. Vatandaşlar insani ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı yardım paketleriyle Büyükşehir Belediyesine akın etti. Kısa bir zaman içerisinde 3000 battaniye, 4000 adet uyku seti, 3000 adet çocuk bezi toplandı. Kampanyaya Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kredi Yurtlar Kurumu da (KYK) katkıda bulundu.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, bu yardım malzemelerini taşıyan 1 TIR, deprem bölgesinde sıcak yemek ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunmak için 1 mobil mutfak TIR ve kıyafet malzemelerinden oluşan 1 TIR olmak üzere 3 TIR’ı bölgeye gönderdi. Ordu Büyükşehir Belediyesi ayrıca gelişmiş malzeme ve teçhizatlardan oluşan 3 Arama-Kurtarma ekibini de bölgeye sevk etti.

SİİRT’TE EKİPLER DEPREM BÖLGESİNE GİTMEK İÇİN HAZIR

Siirt’te 112, UMKE ve AFAD ekipleri deprem bölgesine gönderilmek üzere hazır bekliyor.

Elazığ merkezli 6,8 şiddetindeki depremin ardından Siirt’ten 2 UMKE aracı ile bir ambulans bölgeye ekipler sevk edilirken, komuta merkezinde 112 Acil Servis, UMKE ve AFAD ekiplerinin olası bir duruma karşılık deprem bölgesine gönderilmek üzere hazır bekletildiği öğrenildi.

Siirt İl Sağlık Müdürü Erol Emre Ömür, deprem bölgesine gönderilmek üzere ekip olarak 24 saat hazır bekleyeceklerini söyledi.

SAKARYA'DAN SEYYAR AKOM TIR'I

Elazığ’da meydana gelen deprem sonrası Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı seyyar AKOM tırı bölgeye destek olarak gönderildi. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Bizde bu acıyı yakinen yaşayan vatandaşlar, Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak hemen acilen ilk yardım tertibatı içerisinde olan ve acil tedbirlerimizi idare edecek AKOM tırımızı yani Acil Müdahale tırımızı hemen Elazığ ve Malatya şehrimize gönderiyoruz" dedi.

Alınan bilgilere, saat 20.55’te merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 6.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi. Yaşanan deprem sonrası Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı Acil müdahale ile iletişim araçlarının bulunacağı seyyar AKOM tırı bölgeye destek olarak gönderildi. Tıra 4 personel eşlik edecek.

VAN'DAN ARAMA KURTARMA, SAĞLIK EKİBİ VE ÇADIR

Van İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından 6,8 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği Elazığ'a 19 araç, 72 personelden oluşan arama kurtarma ekibi ve çadır gönderildi.

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası tüm ülkede olduğu gibi Van'dan da yardım ekipleri gönderildi. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'den (AFAD) 10 araç ve 40 personel ile İl Sağlık Müdürlüğü'nden 4 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE),5 ambulans ile 32 personel gönderildi.

HAKKARİ'DEN SAĞLIK EKİBİ

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden Elazığ’a UMKE ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 20.55'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden sonra bölgeye UMKE ve ambulans ekibi sevk edilmeye başlandı. Bu kapsamda Hakkari il merkezi ve Yüksekova ilçesinde 5 kişilik UMKE ve 2 ambulans ekibi Elazığ'a gönderildi.

BOLU’DAN, 11 KİŞİLİK SAĞLIK EKİBİ DESTEĞİ

Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından, Bolu’dan oluşturulan 11 kişilik UMKE ve 112 Sağlık ekibi destek için yola çıktı. Edinilen bilgiye göre, Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan depremin ardından bölgeye Türkiye’nin çeşitli illerinden AFAD, Türk Kızılay, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri ile yardım malzemeleri gönderiliyor. Bolu’da, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından oluşturulan 5 kişilik UMKE ekibi, 1 adet lojistik araç ve 2 ekip halinde 6 kişilik 112 Sağlık ekibi Elazığ depremine destek için toplandı. Ekipler araçlara doldurdukları çok sayıda medikal malzeme ve yataklarla gece saatlerinde yola çıktı. Ayrıca, İl AFAD Müdürlüğü ekiplerinin destek için hazır şekilde bekletildiği öğrenildi.

DÜZCE KIZILAY’DAN BÖLGEYE 2 ARAÇ

Kızılay Batı Karadeniz Afet Koordinasyon Merkezi Elazığ’da meydana gelen deprem sonrasında kurulan kriz masasında bölgeden ve Ankara’dan gelecek haber beklenirken bölgeye 1 iletişim öncü aracı, 1 ikram aracı ve 4 personel ile afet bölgesine gitti. Düzce AFAD ekipleri de teyakkuzda beklemesini sürdürüyor.