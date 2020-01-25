Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan deprem nedeniyle yardıma hazır olduklarını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Mansur Yavaş, "3 karavan, 1 çok maksatlı kurtarma aracı, 1 kurtarma aracı, 1 komuta otobüsü, 2 adet hizmet aracı, 3 K9 köpeği ve 1 K9 aracı olmak üzere 9 aracımız ve 40 personelimiz ihtiyaç halinde Elazığ’a hareket etmek üzere hazır beklemektedir. Yetkili merciler ile irtibat halindeyiz" ifadelerini kullandı.