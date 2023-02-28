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DEPREMLERDE SON DURUM | Depremde ölü ve yaralı sayısı açıklandı! 28 Şubat 2023 Depremde kaç kişi öldü ve yaralandı, kaç bina yıkıldı?

Bilanço ağırlaşıyor! İşte deprem felaketinde son durum

Deprem bölgesinde ve diğer illerde bağımsız veya artçı depremler yaşanmaya devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkisi tüm yurtta devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından deprem sonrasında yaşanan can kayıpları ve hasarın boyutuna ilişkin açıklamalar yapılıyor. Deprem ölü ve yaralı sayısı ile yaşanan son gelişmeler en çok araştırılan konuların başında yer aldı. İşte deprem felaketinde son durum ve can kaybı ile hasarın boyutu hakkında güncel bilgiler...

Giriş: 28.02.2023 - 07:56 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Deprem sonrasında acı bilanço artıyor... 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş Pazarcık ile Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6'lık depremler sonrasında bilanço ağırlaşıyor. Yıkıcı depremlerden Kahramanmaraş, Osmaniye, Şanlıurfa, Kilis, Adana, Diyarbakır, Adıyaman, Hatay, Malatya ve Gaziantep ve daha birçok il ve ilçe etkilendi. Deprem bölgesinde artçı sarsıntılar devam ederken  "Kahramanmaraş depreminde son durum ne kaç kişi öldü ve kaç kişi yaralandı?" sorusuna ilişkin araştırmalar arttı. İşte depremde can kaybı, yaralı sayısı ve hasarın boyutuna ilişkin son dakika açıklamaları...

  • DEPREM BÖLGESİNDE ÖLÜ VE YARALI SAYILARI ARTIYOR!

    Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremde yaralı ve can kaybı sayısı artıyor. Kahramanmaraş depremi ölü ve yaralı sayısı; AFAD, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarının ardından güncelleniyor.

  • 23. GÜNÜNDE DEPREM FELAKETİNDE ACI BİLANÇO

    AFAD Başkanı Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 44 bin 374 olduğunu açıkladı.

  • DEPREMDE KAÇ BİNA YIKILDI?

    Deprem bölgelerinde, 830 bin 783 binadaki 3 milyon 273 bin 605 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldı.

    Hasar tespit çalışması tamamlanan 105 bin 794 binadaki 384 bin 545 bağımsız birimin acil yıkılması gereken, ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi.

  • 24 bin 464 binadaki 133 bin 575 bağımsız birimin orta hasarlı olduğu tespit edildi. 205 bin 86 binadaki 1 milyon 91 bin 720 bağımsız birimin az hasarlı, 407 bin 786 binadaki 1 milyon 409 bin 654 bağımsız birimin ise hasarsız olduğu tespit edildi.

  • "ŞU ANA KADAR 564 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ"

    Soylu, "Kaç müteahhit hakkında yakalama kararı vardı, kaçı yakalandı, kaçı aranıyor?" sorusuna, şu yanıtı verdi,

    "İlk dakikadan itibaren devletin bütün birimleri bu konuda teyakkuza geçmiştir. Duyduğumuz, bildiğimiz, gördüğümüz ve tespit ettiğimiz her isme yurt dışı çıkış yasağı koyduk. Bir taraftan arama kurtarma yaptık, bir taraftan telefonla böyle bir şey söz konusuymuş dedik ve müdahaleyi hemen yaptık. Bütün arkadaşlarımız teyakkuz halinde oldu. Bu işin kim olursa olsun, ne olursa olsun sonuna kadar gidilecek. Hiçbir şey insan canından kıymetli değildir.

  • DEPREMLER BİRÇOK İLİ DERİNDEN ETKİLEDİ

    Doğu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesinde bir çok il depremle sallandı. Kahramanmaraş ve Gaziantep'te meydana gelen 7,7 ile 6,5 büyüklüğündeki deprem, 11 ilin yanında Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Gümüşhane illerinde de hissedildi. 

  • BÖLGEDE ARTÇILAR DEVAM EDİYOR!

    AFAD bölgede artçı depremlerin devam ettiğini açıkladı. AFAD duyurusunda; "6 Şubat Pazarcık 7.7 ve Elbistan 7.6 Kahramanmaraş depremleri ile 20 Şubat Defne 6.4 Hatay depremlerinden sonra bölgede 7200'ün üzerinde artçı deprem meydana gelmiştir. Bölgedeki deprem aktivitesi AFAD Başkanlığı tarafından 7 gün/24 saat izlenmektedir." ifadelerini kullandı.

     

  • MALATYA'DA DEPREM

    AFAD Başkanı Sezer, merkez üssü Malatyanın Yeşilyurt ilçesi olan 5,6 büyüklüğündeki depremde 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 69 kişinin yaralandığını açıkladı.

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    ADIYAMAN'DA KORKUTAN DEPREM

    AFAD verisi ile Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 05.51'de 5,0 büyüklüğünde deprem yaşandı. Kandilli Rasathanesi verisinde ise deprem 5,2 büyüklüğünde olarak açıklandı.

  • "DEPREMLER DEVAM EDECEK" UYARISI

    Bazı bölgelerden ambulans sesleri duyulurken, vatandaşların tedirgin olduğu gözlendi. Uzmanlar ise daha önceki depremlerin bu depremleri tetiklediği yönünde görüş belirtti. Depremlerin bölgede devam edeceği uyarısında da bulunuldu.

  • "EVİM YUVAN OLSUN KAMPANYASI"

    Depremzedeler için başlatılan "Evim Yuvan Olsun" kampanyasına 2 eviyle destek olduğu anımsatılan Soylu, isteyenlerin, evlerini depremzedelerin kullanımına ücretsiz sunabileceğini veya indirimli kiraya verebileceğini söyledi.

    Soylu, depremin ardından kira ve nakliyedeki fahiş fiyatlara yönelik sıkı denetimler olacağının altını çizerek, bu tip durumlarla karşılaşanların valilik, kaymakamlık ve afet koordinasyon birimleri aracılığıyla da şikayette bulunabileceklerini söyledi.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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