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Manisa'da meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremde dikkat çeken bir görüntü ortaya çıktı. Depremin paniğe yol açtığı İzmir'de, vatandaşlar sarsıntı sonrası bir anda maskesiz sokağa çıktı.

Maske zorunluluğunun olduğu kentte ise, emniyet güçleri ceza kesmeyip, panikle sokağa çıkan çok sayıda kişiye maske dağıttı.

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