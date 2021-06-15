Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 15 Haziran Salı günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde...
AFAD SON DEPREMLER
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, son depremlere aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 15 HAZİRAN 2021
2021.06.15 09:08:04 37.1718 37.2020 0.0 -.- 1.7 -.- YESILCE-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
2021.06.15 09:04:47 37.9227 27.1457 22.8 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.06.15 07:25:27 36.4385 27.1403 8.3 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.06.15 06:56:14 36.4695 26.6012 119.9 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2021.06.15 06:21:16 36.4663 27.1402 8.8 -.- 3.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.06.15 06:05:40 36.9372 35.9530 7.8 -.- 1.7 -.- KURTPINAR-CEYHAN (ADANA) İlksel
2021.06.15 06:05:10 38.7527 39.0450 13.0 -.- 1.7 -.- ALACA-(ELAZIG) İlksel
2021.06.15 05:23:53 37.2918 28.2857 5.0 -.- 1.3 -.- KOZAGAC-(MUGLA) İlksel
2021.06.15 05:09:23 36.3810 27.1267 5.4 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.06.15 04:21:18 38.8625 26.0922 5.0 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.06.15 04:09:06 36.4293 27.1908 5.5 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.06.15 03:39:35 40.8318 28.0102 8.5 -.- 1.7 -.- MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZIİlksel
2021.06.15 03:37:33 36.2577 26.9643 5.6 -.- 1.3 -.- AKDENIZ İlksel
2021.06.15 03:09:09 36.3883 27.0707 5.0 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.06.15 02:45:29 34.4158 32.2852 14.3 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2021.06.15 02:38:12 36.3937 27.1008 5.5 -.- 2.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.06.15 02:05:46 41.1955 43.9013 11.5 -.- 2.1 -.- AZERBAYCAN İlksel
2021.06.15 01:47:41 41.0270 44.1155 49.4 -.- 2.9 -.- AZERBAYCAN İlksel
2021.06.15 01:45:06 41.1718 43.9540 3.2 -.- 2.5 -.- AZERBAYCAN İlksel
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