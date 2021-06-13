Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 10 Haziran Perşembe günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde...

AFAD SON DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, son depremlere aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 13 HAZİRAN 2021

2021.06.13 08:05:38 36.3967 27.0707 4.7 -.- 2.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.06.13 08:02:01 36.3850 27.0995 4.5 -.- 3.1 3.3 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.06.13 07:59:52 36.3777 27.1538 9.4 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.06.13 07:18:56 39.5592 25.4987 6.6 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.06.13 06:46:03 37.0275 28.3278 5.5 -.- 3.5 3.3 GOKCE-ULA (MUGLA) İlksel

2021.06.13 06:28:54 38.8433 26.0677 6.0 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.06.13 05:46:53 35.6773 26.9263 5.0 -.- 1.3 -.- AKDENIZ İlksel

2021.06.13 04:46:46 38.5323 27.5793 7.9 -.- 2.7 -.- KARAOGLANLI-(MANISA) İlksel

2021.06.13 04:42:17 38.3963 38.9942 19.3 -.- 1.8 -.- TASLIYAYLA-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2021.06.13 04:33:04 35.9167 23.1467 5.0 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.06.13 04:18:37 38.5922 27.5175 5.1 -.- 1.5 -.- YENIHARMANDALI-(MANISA) İlksel

2021.06.13 04:16:22 38.0438 25.9465 3.0 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.06.13 03:41:29 35.2773 27.2128 10.1 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel

2021.06.13 03:37:13 38.9343 26.0008 5.4 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.06.13 02:42:25 35.4512 23.5140 21.2 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.06.13 02:11:53 36.9375 27.3705 5.4 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel