Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

Deprem mi oldu? 29 Ekim nerede deprem oldu? AFAD-KANDİLLİ son dakika deprem haberleri

Türkiye'de meydana gelen son depremler vatandaşın gündeminde. Coğrafi olarak deprem bölgesi olarak tanımlanan Türkiye'de meydana gelen depremler "Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?" sorularını gündeme getirdi. Bugün (29 Ekim) meydana gelen depremler neler? AFAD-KANDİLLİ son depremler listesi

29.10.2021 - 09:31 | Güncelleme: ABONE OL
Deprem mi oldu? 29 Ekim nerede deprem oldu? AFAD-KANDİLLİ son dakika deprem haberleri

Geçtiğimiz günlerde Akdeniz'de meydana gelen deprem ülke genelinde meydana gelen son depremler araştırmalarının artmasına neden oldu. Türkiye'nin her bölgesinden vatandaşlar AFAD ve Kandilli son depremler listelerini araştırıyor.

AFAD SON DEPREMLER - 29 EKİM

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Türkiye'de kaydedilen son deprem Malatya, Kale'de 29/10/2021 - 08:43:56 'da meydana gelen 1.7 büyüklüğündeki deprem.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 29 EKİM

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2021.10.29 07:39:59  37.0498   28.1273        6.3      -.-  2.1  -.-   SARNICKOY-(MUGLA)                                 İlksel
2021.10.29 07:07:43  36.4347   29.4867       16.3      -.-  0.9  -.-   YAYLAPALAMUT-KAS (ANTALYA)                        İlksel
2021.10.29 05:58:36  40.9337   33.0990        7.5      -.-  1.3  -.-   YAZIOREN-BAYRAMOREN (CANKIRI)                     İlksel
2021.10.29 05:37:06  40.4358   35.5077        6.9      -.-  1.6  -.-   CAMURLU-GOYNUCEK (AMASYA)                         İlksel
2021.10.29 05:27:14  40.0547   42.9503        5.0      -.-  1.5  -.-   KULOGLU-KAGIZMAN (KARS)                           İlksel
2021.10.29 05:02:32  35.9390   28.7775        5.0      -.-  1.5  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.10.29 04:48:47  36.4460   27.2915        7.9      -.-  2.0  -.-   KOS ADASI (AKDENIZ)                               İlksel
2021.10.29 04:45:08  36.3815   27.1630       10.8      -.-  1.9  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.10.29 04:34:00  36.3560   27.1515        5.0      -.-  1.6  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.10.29 04:24:22  36.9197   27.3968        1.8      -.-  1.0  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2021.10.29 04:21:37  38.6133   31.6335       12.3      -.-  1.5  -.-   MEVLUTLU-TUZLUKCU (KONYA)                         İlksel
2021.10.29 04:01:53  37.4005   29.2172        8.5      -.-  1.4  -.-   NIKFER-TAVAS (DENIZLI)                            İlksel
2021.10.29 03:37:17  40.8110   28.0350        7.9      -.-  2.2  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2021.10.29 03:18:08  38.9868   42.0502        5.0      -.-  1.9  -.-   GUNBATMAZ-BULANIK (MUS)                           İlksel
2021.10.29 03:12:24  36.4950   27.1612        5.0      -.-  2.7  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.10.29 02:48:01  38.2100   38.7013        4.1      -.-  1.9  -.-   KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA)                        İlksel
2021.10.29 01:56:45  38.5503   31.6292        5.5      -.-  1.8  -.-   MEVLUTLU-TUZLUKCU (KONYA)                         İlksel
2021.10.29 01:54:20  35.6117   27.4925        9.3      -.-  2.2  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.10.29 01:36:03  38.3247   39.5698       93.5      -.-  2.0  -.-   CALKAYA-MADEN (ELAZIG)                            İlksel
2021.10.29 01:09:22  35.1617   26.7835        5.0      -.-  3.2  3.3   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2021.10.29 01:02:59  38.8982   31.1080       28.7      -.-  1.1  -.-   KEMERKAYA-BOLVADIN (AFYONKARAHISAR)               İlksel
2021.10.29 01:00:01  38.7963   31.3522        5.3      -.-  2.4  -.-   BUYUKKARABAG-BOLVADIN (AFYONKARAHISAR)            İlksel
2021.10.29 00:59:25  38.5218   39.2378       10.1      -.-  1.9  -.-   GOZEBASI-(ELAZIG)                                 İlksel
2021.10.29 00:43:58  38.5928   29.7747        7.6      -.-  2.4  -.-   OZBEYLI-SIVASLI (USAK)                            İlksel
2021.10.29 00:42:07  38.5517   39.2457       10.3      -.-  1.8  -.-   KUYULU-(ELAZIG)                                   İlksel
2021.10.29 00:29:14  36.4838   27.1405        2.8      -.-  1.5  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.10.29 00:27:50  37.9450   27.1205        3.6      -.-  2.2  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.10.29 00:17:05  38.8085   26.8522        7.1      -.-  1.7  -.-   CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Van Gölü canavarı sandılar... Gerçek bakın ne çıktı
Van Gölü canavarı sandılar... Gerçek bakın ne çıktı
Faciadan 132 saat sonra kurtarılmıştı! Acı haber
Faciadan 132 saat sonra kurtarılmıştı! Acı haber
Zehir saçan yeşillik! 'Çok tehlikeli'
Zehir saçan yeşillik! 'Çok tehlikeli'
İddialar sonrası ilk açıklama geldi!
İddialar sonrası ilk açıklama geldi!
Avustralya'da son 15 yılın en güçlü rüzgarı!
Avustralya'da son 15 yılın en güçlü rüzgarı!
Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı
Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı
AYEDAŞ-BEDAŞ 29 Ekim elektrik kesintisi
AYEDAŞ-BEDAŞ 29 Ekim elektrik kesintisi
29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi?
29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.