Geçtiğimiz günlerde Akdeniz'de meydana gelen deprem ülke genelinde meydana gelen son depremler araştırmalarının artmasına neden oldu. Türkiye'nin her bölgesinden vatandaşlar AFAD ve Kandilli son depremler listelerini araştırıyor.

AFAD SON DEPREMLER - 29 EKİM

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Türkiye'de kaydedilen son deprem Malatya, Kale'de 29/10/2021 - 08:43:56 'da meydana gelen 1.7 büyüklüğündeki deprem.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 29 EKİM

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER.................... .....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ..... ......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir...... Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2021.10.29 07:39:59 37.0498 28.1273 6.3 -.- 2.1 -.- SARNICKOY-(MUGLA) İlksel 2021.10.29 07:07:43 36.4347 29.4867 16.3 -.- 0.9 -.- YAYLAPALAMUT-KAS (ANTALYA) İlksel 2021.10.29 05:58:36 40.9337 33.0990 7.5 -.- 1.3 -.- YAZIOREN-BAYRAMOREN (CANKIRI) İlksel 2021.10.29 05:37:06 40.4358 35.5077 6.9 -.- 1.6 -.- CAMURLU-GOYNUCEK (AMASYA) İlksel 2021.10.29 05:27:14 40.0547 42.9503 5.0 -.- 1.5 -.- KULOGLU-KAGIZMAN (KARS) İlksel 2021.10.29 05:02:32 35.9390 28.7775 5.0 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel 2021.10.29 04:48:47 36.4460 27.2915 7.9 -.- 2.0 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel 2021.10.29 04:45:08 36.3815 27.1630 10.8 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.10.29 04:34:00 36.3560 27.1515 5.0 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.10.29 04:24:22 36.9197 27.3968 1.8 -.- 1.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2021.10.29 04:21:37 38.6133 31.6335 12.3 -.- 1.5 -.- MEVLUTLU-TUZLUKCU (KONYA) İlksel 2021.10.29 04:01:53 37.4005 29.2172 8.5 -.- 1.4 -.- NIKFER-TAVAS (DENIZLI) İlksel 2021.10.29 03:37:17 40.8110 28.0350 7.9 -.- 2.2 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2021.10.29 03:18:08 38.9868 42.0502 5.0 -.- 1.9 -.- GUNBATMAZ-BULANIK (MUS) İlksel 2021.10.29 03:12:24 36.4950 27.1612 5.0 -.- 2.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.10.29 02:48:01 38.2100 38.7013 4.1 -.- 1.9 -.- KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA) İlksel 2021.10.29 01:56:45 38.5503 31.6292 5.5 -.- 1.8 -.- MEVLUTLU-TUZLUKCU (KONYA) İlksel 2021.10.29 01:54:20 35.6117 27.4925 9.3 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel 2021.10.29 01:36:03 38.3247 39.5698 93.5 -.- 2.0 -.- CALKAYA-MADEN (ELAZIG) İlksel 2021.10.29 01:09:22 35.1617 26.7835 5.0 -.- 3.2 3.3 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2021.10.29 01:02:59 38.8982 31.1080 28.7 -.- 1.1 -.- KEMERKAYA-BOLVADIN (AFYONKARAHISAR) İlksel 2021.10.29 01:00:01 38.7963 31.3522 5.3 -.- 2.4 -.- BUYUKKARABAG-BOLVADIN (AFYONKARAHISAR) İlksel 2021.10.29 00:59:25 38.5218 39.2378 10.1 -.- 1.9 -.- GOZEBASI-(ELAZIG) İlksel 2021.10.29 00:43:58 38.5928 29.7747 7.6 -.- 2.4 -.- OZBEYLI-SIVASLI (USAK) İlksel 2021.10.29 00:42:07 38.5517 39.2457 10.3 -.- 1.8 -.- KUYULU-(ELAZIG) İlksel 2021.10.29 00:29:14 36.4838 27.1405 2.8 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.10.29 00:27:50 37.9450 27.1205 3.6 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2021.10.29 00:17:05 38.8085 26.8522 7.1 -.- 1.7 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel