Geçtiğimiz günlerde Akdeniz'de meydana gelen deprem ülke genelinde meydana gelen son depremler araştırmalarının artmasına neden oldu. Türkiye'nin her bölgesinden vatandaşlar AFAD ve Kandilli son depremler listelerini araştırıyor.
AFAD SON DEPREMLER - 27 EKİM
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Türkiye'de kaydedilen son deprem, Kütahya, Tavşanlı'da 27/10/2021 - 11:16:43'te meydana gelen 1.2 büyüklüğündeki deprem.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 27 EKİM
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2021.10.27 10:34:39 37.6698 29.3008 0.0 -.- 1.5 -.- KOCAPINAR-SERINHISAR (DENIZLI) İlksel
2021.10.27 09:43:57 40.1725 28.3445 12.5 -.- 1.4 -.- BAKIR-KARACABEY (BURSA) İlksel
2021.10.27 08:57:11 36.1163 26.9512 6.6 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2021.10.27 08:07:31 36.9582 28.2987 4.9 -.- 1.5 -.- CAMLI-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2021.10.27 08:02:30 37.9758 27.1125 5.4 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.10.27 08:00:27 34.7470 32.8785 7.8 -.- 2.7 -.- KIBRIS RUM KESIMI İlksel
2021.10.27 07:53:02 34.7128 32.9290 15.3 -.- 3.7 3.6 KIBRIS RUM KESIMI İlksel
2021.10.27 06:54:50 36.2870 28.8398 27.1 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2021.10.27 06:50:17 37.8575 27.3303 8.8 -.- 1.1 -.- YENIKOY-KUSADASI (AYDIN) İlksel
2021.10.27 06:44:54 37.8880 27.3242 8.5 -.- 1.2 -.- SULTANIYE-SELCUK (IZMIR) İlksel
2021.10.27 06:35:19 37.9020 26.4992 8.4 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.10.27 06:34:01 36.9968 26.9492 24.6 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.10.27 06:23:32 37.8553 26.8655 3.7 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.10.27 06:10:17 40.7228 27.5508 15.9 -.- 2.2 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2021.10.27 05:34:38 36.9758 28.3395 9.2 -.- 1.7 -.- CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2021.10.27 05:28:25 39.1372 40.5272 9.5 -.- 1.1 -.- BOYALI-ADAKLI (BINGOL) İlksel
2021.10.27 03:52:22 37.8428 27.1882 5.3 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.10.27 03:50:00 38.9275 25.9977 8.8 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2021.10.27 03:46:30 36.3647 27.1360 7.9 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.10.27 02:06:10 40.2983 29.1238 7.5 -.- 2.4 -.- KARABALCIK-OSMANGAZI (BURSA) İlksel
2021.10.27 02:00:15 36.4640 27.1317 1.8 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.10.27 01:41:36 36.4538 27.1287 1.4 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.10.27 01:24:37 36.9013 27.4943 5.4 -.- 1.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.27 00:47:04 38.3442 26.7678 13.6 -.- 1.4 -.- URLA (IZMIR) İlksel
2021.10.27 00:38:33 40.0463 40.6025 8.6 -.- 1.9 -.- KAPIKALE-ASKALE (ERZURUM) İlksel
2021.10.27 00:11:39 39.8352 26.1987 5.0 -.- 1.0 -.- CAMOBA-EZINE (CANAKKALE) İlksel
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