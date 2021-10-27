Geçtiğimiz günlerde Akdeniz'de meydana gelen deprem ülke genelinde meydana gelen son depremler araştırmalarının artmasına neden oldu. Türkiye'nin her bölgesinden vatandaşlar AFAD ve Kandilli son depremler listelerini araştırıyor.

AFAD SON DEPREMLER - 27 EKİM

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Türkiye'de kaydedilen son deprem, Kütahya, Tavşanlı'da 27/10/2021 - 11:16:43'te meydana gelen 1.2 büyüklüğündeki deprem.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 27 EKİM