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Deprem mi oldu? 27 Ekim nerede deprem oldu? Son dakika: AFAD-KANDİLLİ son depremler listesi 27 Ekim 2021

Türkiye'nin en büyük gündemi her zaman deprem. Geçtiğimiz günlerde Akdeniz açıklarında yaşanan deprem nedeniyle "Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?" soruları araştırılıyor. Bugün (27 Ekim) meydana gelen depremler neler? AFAD-KANDİLLİ son depremler listesi

27.10.2021 - 11:56 | Güncelleme: ABONE OL
Deprem mi oldu? 27 Ekim nerede deprem oldu? Son dakika: AFAD-KANDİLLİ son depremler listesi 27 Ekim 2021

Geçtiğimiz günlerde Akdeniz'de meydana gelen deprem ülke genelinde meydana gelen son depremler araştırmalarının artmasına neden oldu. Türkiye'nin her bölgesinden vatandaşlar AFAD ve Kandilli son depremler listelerini araştırıyor.

AFAD SON DEPREMLER - 27 EKİM

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Türkiye'de kaydedilen son deprem, Kütahya, Tavşanlı'da 27/10/2021 - 11:16:43'te meydana gelen 1.2 büyüklüğündeki deprem.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 27 EKİM

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2021.10.27 10:34:39  37.6698   29.3008        0.0      -.-  1.5  -.-   KOCAPINAR-SERINHISAR (DENIZLI)                    İlksel
2021.10.27 09:43:57  40.1725   28.3445       12.5      -.-  1.4  -.-   BAKIR-KARACABEY (BURSA)                           İlksel
2021.10.27 08:57:11  36.1163   26.9512        6.6      -.-  2.6  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.10.27 08:07:31  36.9582   28.2987        4.9      -.-  1.5  -.-   CAMLI-MARMARIS (MUGLA)                            İlksel
2021.10.27 08:02:30  37.9758   27.1125        5.4      -.-  2.1  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.10.27 08:00:27  34.7470   32.8785        7.8      -.-  2.7  -.-   KIBRIS RUM KESIMI                                 İlksel
2021.10.27 07:53:02  34.7128   32.9290       15.3      -.-  3.7  3.6   KIBRIS RUM KESIMI                                 İlksel
2021.10.27 06:54:50  36.2870   28.8398       27.1      -.-  1.7  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.10.27 06:50:17  37.8575   27.3303        8.8      -.-  1.1  -.-   YENIKOY-KUSADASI (AYDIN)                          İlksel
2021.10.27 06:44:54  37.8880   27.3242        8.5      -.-  1.2  -.-   SULTANIYE-SELCUK (IZMIR)                          İlksel
2021.10.27 06:35:19  37.9020   26.4992        8.4      -.-  1.9  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.10.27 06:34:01  36.9968   26.9492       24.6      -.-  1.5  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.10.27 06:23:32  37.8553   26.8655        3.7      -.-  1.8  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.10.27 06:10:17  40.7228   27.5508       15.9      -.-  2.2  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2021.10.27 05:34:38  36.9758   28.3395        9.2      -.-  1.7  -.-   CETIBELI-MARMARIS (MUGLA)                         İlksel
2021.10.27 05:28:25  39.1372   40.5272        9.5      -.-  1.1  -.-   BOYALI-ADAKLI (BINGOL)                            İlksel
2021.10.27 03:52:22  37.8428   27.1882        5.3      -.-  1.9  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.10.27 03:50:00  38.9275   25.9977        8.8      -.-  1.9  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 İlksel
2021.10.27 03:46:30  36.3647   27.1360        7.9      -.-  1.7  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.10.27 02:06:10  40.2983   29.1238        7.5      -.-  2.4  -.-   KARABALCIK-OSMANGAZI (BURSA)                      İlksel
2021.10.27 02:00:15  36.4640   27.1317        1.8      -.-  1.8  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.10.27 01:41:36  36.4538   27.1287        1.4      -.-  1.7  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.10.27 01:24:37  36.9013   27.4943        5.4      -.-  1.2  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2021.10.27 00:47:04  38.3442   26.7678       13.6      -.-  1.4  -.-   URLA (IZMIR)                                      İlksel
2021.10.27 00:38:33  40.0463   40.6025        8.6      -.-  1.9  -.-   KAPIKALE-ASKALE (ERZURUM)                         İlksel
2021.10.27 00:11:39  39.8352   26.1987        5.0      -.-  1.0  -.-   CAMOBA-EZINE (CANAKKALE)                          İlksel

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