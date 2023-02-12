Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Deprem destek kartı nedir? Deprem destek kartı nereden alınır?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem sebebiyle çevre iller olan Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Adana, Şanlıurfa, Malatya, Kilis ve Gaziantep'te etkilenmişti. 6 Şubat tarihinden bu yana vatandaşlar depremzedelere yardım için birlik içerisinde çalışıyor. İşte dışarı çıkamayan fakat yardım etmek isteyen kişiler için deprem destek kartları...

Giriş: 12.02.2023 - 15:30 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşen ve çevre illeri de etkisi altına alan 7.7 büyüklüğündeki deprem sebebiyle enkaz altında kalan depremzedeler için halen arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Afet sebebiyle etkilenen kişilere yardımda bulunmak isteyen vatandaşlar ise mevcut yolları araştırıyor. Yardım etmenin kolay ve en hızlı yolu ise dijital deprem destek kartlarından geçiyor. İşte AFAD, Türk Kızılay, AKUT, Ahbap, HAYTAP, UNICEF gibi yardım kuruluşlarının dijital deprem destek kartları...

  • TOÇEV DİJİTAL DESTEK KARTI

    Depremzedelere TOÇEV üzerinden destek olmak isteyenler Trendyol ve Hepsiburada üzerinden 50-1000 TL arası dijital kart alabilirler.

  • HAYTAP DİJİTAL DESTEK KARTI

    Depremzede hayvanlar için destek olmak isteyenler Trendyol üzerinden 50-1000 TL arası dijital kart alabilirler.

  • AHBAP DİJİTAL DESTEK KARTI

    Depremzedelere Ahbap üzerinden destek olmak isteyenler Trendyol ve Hepsiburada üzerinden 50-1000 TL arası dijital kart alabilirler.

  • KIZILAY DİJİTAL DESTEK KARTI

    Depremzedelere Kızılay üzerinden destek olmak isteyenler Trendyol ve Hepsiburada üzerinden 50-1000 TL arası dijital kart alabilirler.

  • AFAD DİJİTAL DESTEK KARTI

    Depremzedelere AFAD üzerinden destek olmak isteyenler Trendyol ve Hepsiburada üzerinden 50-1000 TL arası dijital kart alabilirler.

  • KIZILAY DİJİTAL DESTEK KARTI

    Depremzedelere Kızılay üzerinden destek olmak isteyenler Trendyol ve Hepsiburada üzerinden 50-1000 TL arası dijital kart alabilirler.

  • AKUT DİJİTAL DESTEK KARTI

    Depremzedelere AKUT üzerinden destek olmak isteyenler Trendyol ve Hepsiburada üzerinden 50-1000 TL arası dijital kart alabilirler.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.