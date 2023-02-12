6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşen ve çevre illeri de etkisi altına alan 7.7 büyüklüğündeki deprem sebebiyle enkaz altında kalan depremzedeler için halen arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Afet sebebiyle etkilenen kişilere yardımda bulunmak isteyen vatandaşlar ise mevcut yolları araştırıyor. Yardım etmenin kolay ve en hızlı yolu ise dijital deprem destek kartlarından geçiyor. İşte AFAD, Türk Kızılay, AKUT, Ahbap, HAYTAP, UNICEF gibi yardım kuruluşlarının dijital deprem destek kartları...