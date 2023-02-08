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Deprem bölgesinde 1.7 milyon Suriyeli yaşıyor

Türkiye İstatistik Kurumu dün 2022 yılı itibarıyla Türkiye’nin nüfusunu 85 milyon 279 bin 553 kişi olarak açıkladı. Depremden etkilenen 10 ilin nüfusu ise 13 milyon 421 bin 699 kişi oldu. Her 6 kişiden 1’i deprem bölgesinde yaşıyor. Deprem bölgesinde yaşayan Suriyelilerin sayısı ise 1 milyon 730 bin 491 kişiye ulaşıyor. Suriyeliler ile birlikte depremden etkilenenlerin sayısı 15.2 milyonu buluyor

Giriş: 08.02.2023 - 07:15 | Güncelleme: ABONE OL
Deprem bölgesinin nüfusu 15.2 milyon

Türkiye İstatistik Kurumu’nun dün açıkladığı verilere göre, 2022 yılında Türkiye nüfusu 599 bin 280 kişi artarak 85 milyon 279 bin 553 kişiye ulaştı. Nüfus artış hızı binde 7.1 olarak gerçekleşti.

Son nüfus verilerine göre, depremden etkilenen 10 ilde yaşayanların sayısı 13 milyon 421 bin 699 kişiye ulaşıyor. En fazla nüfusa sahip il 2 milyon 274 bin 106 kişiyle Adana olurken, bu ili 2 milyon 170 bin 110 kişiyle Şanlıurfa, 2 milyon 154 bin 51 kişiyle de Gaziantep izledi. Diyarbakır’da 1 milyon 804 bin 880, Hatay’da 1 milyon 686 bin 43, Kahramanmaraş’ta 1 milyon 177 bin 436, Malatya’da 812 bin 580, Adıyaman’da 635 bin 169, Osmaniye’de 559 bin 405, Kilis’te 147 bin 919 kişi yaşıyor.

Deprem bölgesindeki illerin nüfusu
Adana 2.274.106
Adıyaman 635.169
Diyarbakır 1.804.880
Gaziantep 2.154.051
Hatay 1.686.043
Kahramanmaraş 1.177.436
Kilis 147.919
Osmaniye 559.405
Malatya 812.580
Şanlıurfa 2.170.110
TOPLAM 13.421.699

ORTALAMA HANE BÜYÜKLÜĞÜ ŞANLIURFA’DA 5.12 KİŞİ

TÜİK verilerine göre, deprem bölgesinde Şanlıurfa 5.12 kişi ile ortalama hane büyüklüğünde ilk sırada yer alıyor. Hane büyüklüğü Diyarbakır’da 4.43, Adıyaman’da 4.00, Gaziantep’te 3.97, Kahramanmaraş’ta 3.68, Hatay’da 3.65, Adana’da 3.49, Kilis ve Osmaniye’de 3.46, Malatya’da 3.40 kişi oldu.

DEPREM İLLERİNDE 1.7 MİLYON SURİYELİ YAŞIYOR

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi’nin verilerine göre, 19 Ocak 2023 tarihi itibarıyla Türkiye’de “geçici koruma” kapsamında 3 milyon 513 bin 776 Suriyeli bulunuyor. Bunların 1 milyon 730 bin 491’i deprem illerinde yaşıyor. Deprem illerinde Suriyelilerin en fazla yaşadığı il 459 bin 751 kişi ile Gaziantep olurken, onu 369 bin 145 kişi ile Şanlıurfa, 354 bin 549 kişi ile Hatay, 250 bin 679 kişi ile Adana izliyor.

Deprem illerindeki Suriyeli sayısı
Adana 250.679
Adıyaman 22.267
Diyarbakır 21.727
Gaziantep 459.751
Hatay 354.549
Kahramanmaraş 94.888
Kilis 87.408
Osmaniye 31.427
Malatya 38.650
Şanlıurfa 369.145
TOPLAM 1.730.491

TÜİK, Türkiye’de yaşayan yabancı sayısını 1 milyon 792 bin 36 kişi olarak açıkladı. Söz konusu yabancı uyruklu kişilere ilişkin açıklama şöyle:

“Yabancı uyruklu nüfus kapsamında; referans tarihinde geçerli ikamet veya çalışma iznine sahip veya uluslararası koruma kimlik belgesi gibi ikamet izni yerine geçen kimlik belgesi olan ve referans tarihinde geçerli adres beyanı olanlar ile izinle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkmış referans tarihinde geçerli adres beyanı olan mavi kart hamili kişiler değerlendirilmiştir. Kurs, turizm, bilimsel araştırma vb. nedenlerle 3 aydan kısa süreli vize veya ikamet iznine sahip yabancılar ile geçici koruma statüsüyle ülkede bulunan Suriyeliler nüfusa dâhil değildir.”

Söz konusu yabancıların 104 bin 554’ü Suriyeliler’den oluşuyor.

Deprem bölgesindeki diğer yabancılar
Adana 15.899
Adıyaman 1.625
Diyarbakır 1.657
Gaziantep 18.020
Hatay 5.093
Kahramanmaraş 4.260
Kilis 2.009
Osmaniye 840
Malatya 4.766
Şanlıurfa 10.616
TOPLAM 64.785

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