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Deprem bölgesine giden TIR Düzce'de kaza yaptı, yardım paketleri yola savruldu

Deprem bölgesine yardım malzemeleri taşıyan TIR, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde kontrolden çıkarak kaza yaptı. Sürücünün yaralandığı trafik kazasında TIR'daki yardım paketleri çevreye saçıldı

Giriş: 24.02.2023 - 02:32 | Güncelleme: ABONE OL
Deprem bölgesine giden TIR Düzce'de kaza yaptı, yardım paketleri yola savruldu
Deprem bölgesine giden TIR kaza yaptı: 1 yaralı
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DHA

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde, deprem bölgesine yardım taşıyan TIR, refüje girerek trafoya çarptı. Yardım paketleri çevreye saçılırken, yaralanan sürücü ise hastaneye kaldırıldı.

Kaza, gece saatlerinde TEM yolu Kaynaşlı mevkisinde meydana geldi. Deprem bölgesine çocuk bezi, hasta bezi ve hijyen malzemesi taşıyan Hamit Şahin yönetimindeki TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje girdi.

DHA'nın haberine göre; TIR, refüjde bulunan aydınlatma direklerinin bağlı olduğu trafoya çarptı. Kazada TIR sürücüsü Hamit Şahin yaralanırken, dorsedeki yardım paketleri ise çevreye saçıldı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekibi, yaralanan Şahin'i Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yardım paketleri ise ekipler tarafından toplanarak araca yüklendi. Trafonun onarımı için de çalışma yapıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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