Deprem bölgesindeki başarılı öğrencilere ödül

REKLAM advertisement1

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), 11 ilde yaşanan ve büyük kayıplara yol açan depremlerin ardından, afet bölgelerinde yaşamın bir an evvel normale dönmesi için eğitim, istihdam ve sosyal yaşam gibi birçok konuda çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda MESS, tüm sosyal projelere ek olarak afet bölgesinde öğrencilerin okula dönüşlerini desteklemek için bir proje hayata geçirdi.

Proje kapsamında meslek liselerinin metal alanlarındaki başarılı öğrenciler, MESS Eğitim Vakfı (MEV) ve Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü iş birliğiyle gelecek yıllarda devam edecek şekilde altın ile ödüllendirildi. İlk etapta sırasıyla Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Hatay, Osmaniye ve Adana'da bu yılın en başarılı meslek lisesi öğrencilerine ödülleri, her ilde ayrı ayrı düzenlenen törenlerle öğrencilere teslim edildi.

Kahramanmaraş’taki törene Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz katılırken, diğer illerdeki törenler il ve ilçelerin Millî Eğitim Müdürleri, okul müdürleri ve öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Son olarak Diyarbakır, Elâzığ ve Şanlıurfa’da da yapılan törenlerle, toplam 11 il ve 88 ilçede metal sektörüne yönelik bölümlerde eğitim gören yüzlerce mesleki ve teknik lise öğrencisine ödülleri takdim edildi.

MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, hayatı olumsuz etkileyen büyük felaketin yaralarının hep birlikte sarılabileceğine inandıklarını belirterek “Hepimizi yürekten sarsan ve uzun süre etkilerini yaşayacağımız bu afetin yaralarını sarmak için canla başla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Depremin ilk gününden bu yana, kısa ve uzun vadede bölgedeki ihtiyaçların karşılanması için gerekli tüm tedbirleri ve aksiyonları aldık, almaya da devam ediyoruz. Şubat ayından bu yana, bölgedeki insanımızın bir gün değil her gün yanındayız. Yaraları sarmak için üzerimize düşen ne varsa, elimizi taşın altına koymaya devam edeceğiz.” dedi.

Afet bölgelerine yardımların tek seferlik değil, uzun vadede ihtiyaçların karşılanmasına yönelik olması gerektiğine inandıklarını vurgulayan Akkol, “MESS olarak, üyelerimizle birlikte ülkemizin yanında olmak üzere tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz. Özellikle deprem bölgesinde zor şartlar altında eğitimine devam eden, başarılı mesleki ve teknik lise öğrencilerini ödüllendirmeye karar verdik. Bu kapsamda, MESS Eğitim Vakfımız ile birlikte başarılı gençlerimize bu yıl olduğu gibi, önümüzdeki yıllarda da destek olmaya ve onları ödüllendirmeye devam edeceğiz” dedi.