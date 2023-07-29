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        Haberler İş-Yaşam Deprem bölgesinde uygulanan kısa çalışma ödeneğinin süresi uzatıldı - İş-Yaşam Haberleri

        Deprem bölgesinde uygulanan kısa çalışma ödeneğinin süresi uzatıldı

        Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre; 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde bölgesel kriz gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan iş yerlerini için kısa çalışma ödeneğinin süresi 7 Ağustos'a uzatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 03:29
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        Deprem bölgesindeki kısa çalışma ödeneğinde süre uzatıldı
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; 8 Mayıs ve öncesinde kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi işverenlerin tekrar başvurması koşuluyla, kısa çalışmadan yararlanan aynı işçiler için ve aynı şartları aşmamak koşuluyla, yeni bir uygunluk tespiti yapılmasına gerek bulunmadan 7 Ağustos tarihine kadar uzatıldı.

        DHA'nın haberine göre; 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun ek 2'nci maddesi gereğince yürürlüğe konulmasına karar verilen 'Kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılması hakkındaki ekli Karar'ın hükümleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülecek.

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        #Son dakika haberler
        #Resmi Gazete
        #kısa çalışma ödeneği
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