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        Haberler Ekonomi Emlak Deprem bölgesinde konut satışları hızlandı - Emlak Haberleri

        Deprem bölgesinde konut satışları hızlandı

        Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgesi ilan edilen 11 ilde bir yandan imar seferberliği sürerken diğer yandan mevcut konutların satışları artıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 12:51 Güncelleme: 14.11.2024 - 12:51
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        Deprem bölgesinde konut satışları hızlandı
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        6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem sonrası konut seferberliği aralıksız devam ediyor.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bölgede Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bugüne kadar 130 bin konutun teslim edildiğini, 2024'ün sonuna kadar sayının en az 200 bine ulaşacağı bilgisini verdi.

        Afet bölgesi ilan edilen 11 ilde toparlanma süreci hızlanırken yılın 10 ayındaki konut satışları da geçen yılın tamamındaki satışları geride bıraktı.

        TÜİK verilerine göre, geçen yılın tamamında, 11 ilde 147 bin 418 konut satışı gerçekleşti. Bu yıl ise ocak-ekim döneminde 149 bin 623 konut satışı oldu.

        Depremlerden en çok etkilenen illerden Hatay'da geçen yılın tamamında 10 bin 720 konut satılırken bu yıl ekim sonu itibarıyla 10 bin 766 sayısına ulaşıldı.

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        Gaziantep'te söz konusu dönemlerde bu sayı, 32 bin 260'tan 33 bin 99'a çıkarken depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta geçen yıl 9 bin 672, bu yılın 10 ayında ise 9 bin 5 satış kayıtlara geçti.

        Depremzedeler için yapılanlar hesaplamaya dahil değil

        TÜİK'in konut satış istatistiklerinde, 11 ilde İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) üzerinden depremzede vatandaşlar için çekilen kura sonucu teslim edilen konutlar yer almıyor.

        Mevzuat gereği bu konutlarla ilgili işlemler en az 2 yıl sonra tapu kayıtlarına yansıyor. Dolayısıyla deprem bölgesinde konut satış istatistiklerinde görülen artışlar, AFAD tarafından yapılan konut teslimlerinden kaynaklanmıyor.

        "Bölgede konut üretimi için kolaylıklar sağlanıyor"

        İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Başkanı Tahir Tellioğlu, afet bölgesindeki konut satış istatistiklerindeki değişime ilişkin değerlendirmede bulundu.

        Depremler sonrası yıkılan binaların haricinde bölgede hasarlı yapıların da oluştuğunu ve bunun yeni bir konut ihtiyacı doğurduğunu belirten Tellioğlu, bu yıl çalışmaların hızlandığını söyledi. Tellioğlu, "Konut satışları geçen yıla göre bu yıl daha fazla oldu. Seyre baktığımızda gelecek yıl daha da fazla olacak. Çünkü orada ciddi bir konut talebi oluştu. Bu arz oluşturulmaya çalışılıyor. Bölgedeki yapıların bitmesiyle beraber satışların daha da hızlanmasını bekleyebiliriz." dedi.

        Tellioğlu, Bakanlığın faaliyetlerinin yanı sıra vatandaşların da kendi evlerini yapabilmesi amacıyla arsa tahsisi, hibe ve kredi desteği gibi kolaylıklar sağlandığını dile getirdi.

        Deprem bölgesi ilan edilen 11 ilde, depremzedelere teslim edilenler dışındaki konut satış sayıları şöyle:

        İLLER 2023 2024 (Ocak-Ekim)
        Adana 21.143 25.580
        Adıyaman 4.878 5.286
        Diyarbakır 18.411 19.029
        Elazığ 11.990 10.190
        Gaziantep 32.260 33.099
        Hatay 10.720 10.766
        Kilis 2.903 2.137
        Kahramanmaraş 9.672 9.005
        Malatya 7.347 6.338
        Osmaniye 4.330 4.493
        Şanlıurfa 23.764 23.700
        TOPLAM 147.418 149.623
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