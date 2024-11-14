Deprem bölgesinde konut satışları hızlandı

6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem sonrası konut seferberliği aralıksız devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bölgede Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bugüne kadar 130 bin konutun teslim edildiğini, 2024'ün sonuna kadar sayının en az 200 bine ulaşacağı bilgisini verdi.

Afet bölgesi ilan edilen 11 ilde toparlanma süreci hızlanırken yılın 10 ayındaki konut satışları da geçen yılın tamamındaki satışları geride bıraktı.

TÜİK verilerine göre, geçen yılın tamamında, 11 ilde 147 bin 418 konut satışı gerçekleşti. Bu yıl ise ocak-ekim döneminde 149 bin 623 konut satışı oldu.

Depremlerden en çok etkilenen illerden Hatay'da geçen yılın tamamında 10 bin 720 konut satılırken bu yıl ekim sonu itibarıyla 10 bin 766 sayısına ulaşıldı.

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Gaziantep'te söz konusu dönemlerde bu sayı, 32 bin 260'tan 33 bin 99'a çıkarken depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta geçen yıl 9 bin 672, bu yılın 10 ayında ise 9 bin 5 satış kayıtlara geçti.