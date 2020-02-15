Deprem bölgesindeki işletmelere faizsiz kredi

AA

Trabzon'da Cazibe Merkezleri Destekleme Programı imza törenine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Elazığ ve Malatya'da yaşanan depremdeki işletmeleri ilgilendiren bir açıklama yaptı.

Bakan Varank, imalat sanayinde faaliyet gösteren işletmelere depremden fiziki zarar görmeseler bile KOSGEB'in İmalat Sanayi İşletme Kredisi Faiz Desteği Programı kapsamında 150 bin TL'ye kadar faizsiz kredi kullanma verileceğini belirtti.

Varank açıklamasında, "50 ve altı çalışanı olan işletmeler, 100 bin liraya kadar kullanacakları kredide, 50'den fazla istihdamı olan işletmeler 150 bin liraya kadar kullanacakları kredide, faizsiz ve 1 yıl geri ödemesiz KOSGEB'in faiz desteği programından yararlanacak." şeklinde konuştu.

Geçen hafta da Hazine ve Maliye Bakanı Berat , Halkbank ve Ziraat Bankası'nın esnaf ve çiftçilerin kredi borçlarını 1 yıl ertelediğini açıkladı ve 50 bin liraya kadar da 5 yıl vadeli, faizsiz finansman desteği verileceğini duyurmuştu