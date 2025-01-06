Deportiva Minera: 0 - Real Madrid: 5 | MAÇ SONUCU

İspanya Kral Kupası son 32 turunda Deportiva Minera ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Mücadele Madrid temsilcisinin 5-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

R. Madrid'e galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Federico Valverde, 13'te Eduardo Camavinga, 28 ve 88. dakikalarda Arda Güler ve 55'te ise Luka Modric kaydetti.

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Milli oyuncumuz Arda Güler mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika forma giydi. Bu sonucun ardından Real Madrid bir üst tura yükseldi. Deportiva Minera ise turnuvaya veda etti.