Denizlispor'da koronavirüse rastlanmadı

Süper Lig'in 27. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Yukatel Denizlispor'da futbolcu, teknik heyet ve yöneticilere uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif sonuçlandığı bildirildi.

Kulübün açıklamasına göre Haluk Ulusoy Tesisleri'nde, deplasmana gidecek kafileye seyahat öncesi yapılan testlerde Kovid-19'a rastlanmadı.

Öte yandan, yeşil-siyahlı kafile, yaptığı antrenmanın ardından özel uçakla Sivas'a gitti.