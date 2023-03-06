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Denizli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 şüpheli tutuklandı

Denizli'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 zanlı tutuklandı

Giriş: 06.03.2023 - 18:40 | Güncelleme: ABONE OL
Denizli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 şüpheli tutuklandı
Denizli'de uyuşturucu operasyonu: 11 tutuklama
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AA

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik sürdürdüğü çalışma kapsamında, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, 1620 gram metamfetamin, 270 gram sentetik kannabinoid, 117 gram eroin, 83 sentetik ecza, 37 uyuşturucu nitelikli hap, 3 gram esrar, tabanca, tüfek ve hassas terazi ele geçirildi, 11 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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