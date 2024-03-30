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        Haberler Gündem Denizli'de sobadan sızan gazdan zehirlenen karı-koca, öldü

        Denizli'de sobadan sızan gazdan zehirlenen karı-koca, öldü

        Denizli'nin Bekilli ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazı bir aileyi yok etti. Kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Şuayip ve Havva Şenkaya hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 22:36 Güncelleme: 30.03.2024 - 22:42
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        Soba gazı bir aileyi yok etti
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        Denizli’nin Bekilli ilçesinde Şuayip (69) ile eşi Havva Şenkaya (69), kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

        Olay, saat 15.00 sıralarında Yeni Mahalle’de meydana geldi. Sanayide demirci ustası olan Şuayip ve eşi Havva Şenkaya’dan haber alamayan yakınları, çiftin kaldıkları eve gitti.

        KARBONMONOKSİT GAZINDAN ZEHİRLENDİLER

        Kapının açılmaması üzerine camı kırarak eve giren yakınları, Şuayip ile eşi Havva Şenkaya'yı koltukta hareketsiz şekilde buldu. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Şenkaya çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin

        olay yerinde yaptığı inceleme sonrası Şenkaya çiftinin cenazesi, otopsi için Bekilli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptıkları incelemede, Şenkaya çiftinin evde yaktıkları kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldükleri belirlendi.

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        #Denizli
        #şuayip şenkaya
        #hava şenkaya
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