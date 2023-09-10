Denizli'de "Pati Festivali" yapıldı
Denizli'de Pamukkale Belediyesi tarafından sahipsiz hayvanlara dikkati çekmek için "Pati Festivali" düzenlendi
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İncilipınar Mahallesi'nde, bu yıl 4'üncüsü düzenlenen festivale hayvan dostları, köpekleriyle katıldı.
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Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, etkinlikte yaptığı konuşmada, sahipsiz hayvanları önemsediklerini vurguladı.
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Etkinliğe katılanlara teşekkür eden Örki, "Biz bu dünyada can dostlarımızla beraber yaşıyoruz. Etkinliği onların da bu hayatı bizimle paylaştıkları ve var oldukları konusunda farkındalık oluşturmak için yapıyoruz." dedi.
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Örki, Kınıklı Mahallesi'nde bir parkı "Pati Park" olarak düzenlediklerini ve kısa sürede açılışını yapmayı hedeflediklerini söyledi.
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Etkinlikte, çeşitli yarışmalar da düzenlendi. Jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucu en yüksek puanı alan köpekler, mama ile ödüllendirildi.
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