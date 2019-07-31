Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde modifiye otomobil tutkunu damada, düğününde "egzoz ve çelik jantlı tekerlek" takıldı.

Erkek kuaförü Erkan Karakeçi (24),İpek Karakeçi (24) ile dünyaevine girmesi nedeniyle Sevindik Mahallesi'ndeki evlerinin önünde düğün yaptı.

Karakeçi çifti, düğünde bir süre misafirlerle oynayıp eğlendikten sonra takı törenine geçildi.

Aileler ve yakınları sıraya girerek çifte altın ve para takarken, damadın arkadaşı İbrahim Karakılıç (23) da elinde yaklaşık 15 kilogramlık modifiye egzozla takı sırasına girdi. Karakılıç, modifiye otomobil tutkunu damadın boynuna kurdeleyle egzozu astı.

Arkadaşlarından Serhat Çaykur'un da çelik jantlı tekerlek hediye ettiği Karakeçi, boynuna takılı egzozla tekerleğin üzerine çıkarak oynadı.

"EGZOZ TAKACAĞINI SÖYLEYİP ŞAKA YAPARDI"

Damat Karakeçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, arkadaşının daha önce kendisine düğününde egzoz takacağını söylediğini ancak bunun şaka olduğunu düşündüğünü belirtti.

Karakeçi, "Takı töreninde sıra ona gelince beni tebrik etti, sonra kurdeleye bağlı egzozu boynuma astı. Çok şaşırdım. Davetlilerin de bu çok ilgisini çekti." diye konuştu.

İbrahim Karakılıç da arkadaşının düğününde farklı bir şey yapmak istediğini ifade ederek, "O benden altın bekliyordu ancak ona çeyrek altın değerinde egzoz taktım." dedi.