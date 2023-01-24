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Haberler Gündem Denizli'de karısını bıçaklayarak öldüren zanlı yakalandı -Güncel haberler

Denizli'de bir kadın eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde karısını bıçaklayarak öldüren zanlı yakalandı

Giriş: 24.01.2023 - 23:07 | Güncelleme: ABONE OL
Denizli'de karısını bıçaklayarak öldüren zanlı yakalandı -Güncel haberler
AA

Değirmenönü Mahallesi Lozan Caddesi'ndeki bir apartmanın 2'nci katında yaşayan Sinan U. (41) ile eşi Ummahan Zerrin U. (38) arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Sinan U, karısını boğazından bıçaklayarak öldürdü.

Daha sonra evden çıkan Sinan U, bölgeye gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

Zanlının ilk ifadesinde eşi ile tartıştığını ve ardından olayın yaşandığını söylediği öğrenildi.

İki çocuk annesi kadının cansız bedeni incelenmek üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.​​​​​​​

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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