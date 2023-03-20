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Denizli'de bıçaklı kavga: Baba ile oğlu yaralandı

Denizli'de çıkan bıçaklı kavgada baba ile oğlu yaralandı

Giriş: 20.03.2023 - 01:29 | Güncelleme: ABONE OL
Denizli'de bıçaklı kavga: Baba ile oğlu yaralandı
Baba ile oğlu bıçaklı kavgada yaralandı
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AA

Denizli'nin merkez Pamukkale ilçesinde bıçaklı kavgada yaralanan baba ile oğlu hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, 15 Mayıs Mahallesi Atatürk Caddesi'nde N.Ö. ile K.A. ve oğlu U.A. arasında tartışma çıktı.

AA'nın haberine göre; tartışmanın büyümesi üzerine N.Ö, K.A. ve U.A'yı bıçakla yaralayıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan K.A. ve U.A'nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis, N.Ö'yü yakalamak için çalışma başlattı.

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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