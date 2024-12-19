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        Haberler Gündem Denizli'de 3,9 büyüklüğünde deprem

        Denizli'de 3,9 büyüklüğünde deprem

        Denizli'nin Baklan ilçesinde saat 04.58'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7,84 kilometre derinliğinde oluşan sarsıntı, merkez ve çevre ilçelerde de hissedildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2024 - 06:46 Güncelleme: 19.12.2024 - 06:47
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        Denizli'de 3,9 büyüklüğünde deprem
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        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Denizli'de saat 04.58'de merkez üssü Baklan ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

        Merkez ve çevre ilçelerde de hissedilen deprem, yerin 7,84 kilometre derinliğinde oluştu.

        *Haberde AA'nın arşiv görseli kullanılmıştır.

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