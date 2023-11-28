Denizlerde kuvvetli fırtına ve sağanak yağış bekleniyor

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İstanbul’da yağmurun çarşamba gün boyu devam etmesi bekleniyor, hava sıcaklıkları 15-16°C’lerde. Çarşamba beklenen yağmur İstanbul’un güney kıyılarında ve özellikle Anadolu yakasında su baskınlarına yol açabilir. Sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yağmura hazırlıklı olmakta yarar var.

Yağışlı hava aynı zamanda Ege kıyılarında da risk oluşturacak. Ayvalık Dikili Aliağa İzmir boyunca sağanak nedeniyle su baskınları yaşanabilir. Ege kıyılarındaki kuvvetli yağmurun çarşamba gece arasından sonra ve perşembe günü de sürmesi bekleniyor.

Deniz suyunun şehir içine kadar uzandığı İzmir kıyıları, yarın yeniden su baskınlarına maruz kalabilir. Bu kez denizin kıyılara süpürülmesiyle değil ama yağış miktarı nedeniyle şehirde hayat olumsuz etkilenir. İzmir’de yarın ve perşembe gününün ilk yarısı bu duruma hazırlıklı olmakta büyük yarar var.