Denize nefes için 'Mercanların Senfonisi'

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Anadolu Efes ve Deniz Yaşamını Koruma Derneği iş birliğiyle yürütülen Denize +1 Nefes projesi ile denizlerin yağmur ormanları olarak nitelendirilen ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan mercanların korunması ve Marmara Denizi’ndeki su altı yaşamının ve biyoçeşitliliğin zenginleştirilmesi hedefleniyor.

Proje kapsamında dalgıçların su altına yerleştirdiği ses kayıt cihazlarıyla canlıların sesi kaydedildi. Bu sesler, eko-akustik uzmanı ve ses tasarımcı sosyolog İpek Oskay tarafından analiz edildi. Proje kapsamında bugüne kadar 840 saatlik ses, 155 dakika da görüntü kaydı alındı.

Mercan Dede Marmara Denizi’nde kaydedilen bu seslerden ilham alarak 'Mercanların Senfonisi' eserine hayat veren müzisyen Mercan Dede, projeye olan katkısından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi: “İnsan kaynaklı iklim krizi, bugünümüzü ve gelecek nesilleri tehdit ediyor. Denizlerimiz ve onların ekosistem taşıyıcıları olan mercanlar, büyük bir öneme sahip. Bu nedenle biyoçeşitliliği destekleyen bu projeyi çok değerli buluyorum. Marmara Denizi’nin sesini duyurmak için eşkina, ıstakoz, karides, yunus ve midye gibi birçok deniz canlısının ses ve görüntüsünden ilham alarak ‘Mercanların Senfonisi’ eserini ortaya çıkardım. Videodaki kaleydoskop tarzı görüntüler dünyanın bir yerinde yapılan en küçük iyiliğin bile farklı bir ekosistemi ne kadar önemli derecede etkileyebileceğini veya dönüştürebileceğini temsil ediyor. ‘Mercan candır’ diyoruz.”