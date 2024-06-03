Denizden cansız bedeni çıkarıldı

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DHA'nın haberine göre; olay, İçmeler Mahallesi'ndeki bir otelin önünde bulunan halk plajında akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denize giren Emrah Teker (30) isimli şahıstan arkadaşları uzun süre haber alamadı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizde yapılan aramalarda Teker'in cansız bedenine ulaşıldı. Teker'in cenazesi denizden çıkartılarak hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.