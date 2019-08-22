Bundan 4 yıl önce ABD'de patlak veren dizel skandalının ardından, elektrikli otomobiller tüm dünyada hiç olmadığı kadar önem kazandı.

Karayolu taşımacılığının geleceğini şekillendirmesi beklenen bu araçlardan sonra ise, benzer trend deniz yolu ulaşımına sıçradı.

Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, dünyada denize kıyısı olan kentlerde kıyılarındaki tekneleri elektrik ile çalışanlar ile değiştirmek için kolları sıvamış durumda.

Fakat, hali hazırda dizel motorların egemen olduğu gemi endüstrisini batarya teknolojisine geçirmenin otomobiller kadar kolay olmayacağı anlaşılıyor.

Zira, günümüz teknolojisine sahip bataryaların şarj süreleri ve sınırlı kapasiteleri göz önüne alındığında, uzun yol yapan gemilerin henüz tamamen elektrikle çalışmasının pek olası olmadığı görülüyor.

ÜLKELER HAREKETE GEÇTİ

Buna rağmen, Norveç ve Tayland gibi ülkelerde elektrikle çalışan deniz araçları geliştirme konusunda ciddi çalışmalar yürütülüyor.

Bloomberg'de yer alan habere göre, söz konusu iki ülkenin yanı sıra, Monaco'da kolları sıvayan noktalardan biri olarak öne çıkıyor.

Dünyada lüksün başkentlerinden biri sayılan şehir devleti, 2030 yılına kadar CO2 emisyonlarını yarıya indirmeyi hedefliyor.

Hollanda'nın su kanalları ile ünlü başkenti Amsterdam'da, kara taşıtlarının yanı sıra, deniz araçlarını da kapsayan bir yönetmelik ile kentteki tüm içten yanmalı motorları 2025 yılından sonra yasaklamayı planlıyor.

Fransa'nın başkenti Paris de, benzer uygulamalar için adım atarken, Norveç 2030 yılında ülkedeki feribotların 3'te 2'sinin elektrikle çalışacağını öngörüyor. İskandinav ülkesi, mevcut balıkçı teknelerini de elektrikliler için değiştirmek için çalışmalar yürütüyor.

DİZEL MOTOR ÜRETİCİSİ DE İŞİN İÇİNDE

Elektrikle çalışan tekneler de, aynı otomobillerde olduğu gibi içten yanmalı motora sahip teknelere hem çevreci hem de sessiz bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Tekneler için hem içten hem de dıştan takmaları elektrikli motorlar üretilirken, bu konuda çalışmalar yapan firmaların bazıları ise dizel motor üreticilerinin olması dikkat çekiyor.

Almanya merkezli ağır sanayiye yönelik dizel motorlar geliştiren Deutz bunlardan bir tanesi. Şirket bünyesinde kurulan Torqeedo markası, teknelere yönelik elektrikli motorlar üretiyor.

Designboats isimli tekne üreticisi ise, Torqeedo'nun ürettiği elektrikli motorları ile donattığı teknelerini şu sıralarda Monaco sularında sergiliyor.

Torqeedo'yu diğer elektrikli tekne geliştiren firmalardan ayırması ise, bataryalarını BMW'den alıyor olması. Sonuç olarak, otomotiv firmalarının da bu alana kayıtsız kalmadığı net bir şekilde görülüyor.

100 ADET ÜRETİCİ BULUNUYOR

Dünyada hali hazırda 100 adet elektrikli tekne geliştiren firma bulunuyor. Bu firmalardan bazıları yüzde 100 elektrikle çalışan tekneler üretirken, bazıları ise hibrit sistemler üzerine yoğunlaşıyor.

Söz konusu pazarın büyüklüğünün ise 2027 yılında 20 milyar doları bulması bekleniyor.

Uzmanlar yeni nesil tekneler sayesinde, otonom teknolojisinin de denizlere taşınabileceğini belirtirken, bu araçların sessiz çalışmaları sayesinde nehirlerde vahşi yaşamın şimdi olduğundan daha rahat korunabileceğini kaydediyor.