13 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
DenizBank ile Hepsiburada, online alışverişte online kredi uygulaması başlattı. İki şirketin yaptığı işbirliği kapsamında Hepsiburada üzerinde alışveriş yapanlar, Denizbank müşterisi olsun ya da olmasın mobil uygulama üzerinden anında online kredi kullanabilecek.
Anlaşmanın detayları, Denizbank Genel Müdürlüğü’nde, Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ve Hepsiburada CEO’su Murat Emirdağ’ın katılımıyla düzenlenen toplantıda paylaşıldı. Buna göre iş birliği ile Hepsiburada üzerinden 750 TL ile 15 bin TL arasındaki harcamalar için Denizbank tarafından ürün kategorisine göre 60 aya kadar online alışveriş kredisi seçeneği sunulacak.
Verilen bilgiye göre Denizbank müşterisi olan kullanıcılar, kredi başvurularının onaylanmasının ardından kredi evraklarını online ortamda onaylayarak kredi imkânından anında yararlanabilecek. İlk defa Denizbank müşterisi olacak kullanıcılar için ise kredi cevabının verilmesinin ardından, gerekli evrakların ve imzaların alınabilmesi için adreslerine kurye gönderilecek.
Alışveriş kredisine ait dokümanlar online ortamda tüketicinin kendisi tarafından onaylanabilecek. Ayrıca Denizbank’tan ilk kez kredi kartı çıkararak alışverişlerini gerçekleştiren tüketicilere de ilk iki alışverişlerinde 50’şer TL indirim sunulacak.
'UÇTAN UCA DENEYİM SUNMAK İSTİYORUZ'
Kendilerine ‘Yarının müşterisi ne ister?’ diye sorup, teknolojinin artan imkanlarını günlük yaşamın parçası haline getirmek istediklerini belirten Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, “Giderek artan ivmesiyle ülkemizde önemli bir potansiyeli barındıran e-ticaret alanında bugün önemli bir adım atıyoruz. Artık Hepsiburada’dan yapılacak alışverişlerde DenizBank hesabı olsun olmasın herkes, şubeye gitmeden, ek masraf ödemeden, ihtiyacın oluştuğu anda kredi imkânından faydalanabilecek” dedi.
Hayata geçirdikleri her iş birliğinde uçtan uca bir online satın alma deneyimi sunmayı amaçladıklarını ifade eden Hepsiburada CEO’su Murat Emirdağ ise “Denizbank ile başlattığımız Online Alışveriş Kredisi çözümüyle, müşterilerimizin günlük münferit ihtiyaçlarının yanı sıra; ev kurma, doğum, okul alışverişi ve özel günler gibi finansal açıdan desteğe ihtiyaç duydukları dönemlerde de onların yanında oluyoruz” diye konuştu.
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