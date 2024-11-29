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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam DenizBank, 2024 yılında üç ayrı sendikasyon ile 2,3 Milyar Dolar finansman sağladı - İş-Yaşam Haberleri

        DenizBank, 2024 yılında üç ayrı sendikasyon ile 2,3 Milyar Dolar finansman sağladı

        DenizBank, yüzde 139 oranında talep gören, 2024'ün üçüncü sendikasyon kredisini 23 ülkeden 54 finansal kurumun katılımıyla yeniledi. Banka böylece, senenin tamamında, 84 finansal kurumdan 2,3 milyar dolar kaynak toplayarak, sektöründe en yüksek sendikasyon tutarına ulaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2024 - 15:05 Güncelleme: 29.11.2024 - 15:05
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        DenizBank, üç ayrı sendikasyon ile 2,3 milyar dolar finansman sağladı
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        Üçüncü sendikasyon işleminde, 1.2 Milyar Dolar ile 2024’ün ikinci yarısının en fazla talebi sağlanırken, geri ölçeklendirme sonrasında 1 Milyar Dolar finansman temin edildi. İşlemde sürdürülebilirlik ilintili performans hedefi, çiftçilerin ve yeşil dönüşüm teknolojilerin finansmanı olarak belirlendi.

        Bankanın uluslararası piyasalardaki güçlü itibarını da gösteren bu işlemlerle, son 2 yılda ülke ekonomisine 4.5 Milyar Dolar taze kaynak getirildi.

        Bank of America, Emirates NBD Capital Limited ve Mashreqbank PSC koordinatörlüğünde gerçekleştirilen prestijli işlemde, Emirates NBD Capital, First Abu Dhabi Bank PJSC, Mashreqbank PSC ve SMBC Group ESG (Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim) Koordinatörleri olarak rol aldı; Mizuho Bank ise düzenleyici olarak katkı sağladı.

        Kredinin toplam maliyeti, dolar ve euro cinsinden sırasıyla, 1 yıl vadede Sofr + 1,75% ve Euribor + 1,50%, 2 yıl vadede Sofr+%2,25 ve Euribor+%2,00 olarak gerçekleşti.

        "TARIMIN VE YEŞİL DÖNÜŞÜM TEKNOLOJİLERİNİN ÖNCÜ FİNANSÖRÜYÜZ"

        DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, yapılan işlemin önemini şu sözlerle vurguladı: “Bu sendikasyon yalnızca bir finansman başarısı değil, aynı zamanda Türkiye’nin düşük karbon ekonomisine geçişi yolunda atılmış son derece güçlü bir adım. 14’ü yeni olmak üzere 54 finansal kurumun iştirak ettiği işlemimizde tarımsal üretimin devamlılığı için sorumluluk alıyor; tarımdaki en büyük finansal inovasyon olan, bugün 600 bine yakın çiftçimizin kullandığı Üretici Kart ciromuzu yüzde 60’ın üzerinde artırmayı sürdürülebilirlik performans kriterimiz olarak belirliyoruz. Ayrıca, kaynakların verimli kullanımı ve çevresel etkilerin en aza indirilmesine hizmet eden yeşil dönüşüm teknolojilerinin finansmanına sunduğumuz desteği de artırmayı taahhüt ediyoruz. DenizBank olarak son iki yılda ekonomimize 4.5 Milyar Dolarlık taze kaynak sağlarken, sürdürülebilirlik bağlantılı kredilerdeki hacmimizi 3 Milyar Dolar seviyesine yükselttik. Şimdiye kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de finansal gücümüzü, üreticilerin ve sürdürülebilirlik odaklı teknolojilerin desteklenmesi vizyonuna tahsis etmeye devam edeceğiz”.

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