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        Haberler Magazin Deniz Uğur'dan Reha Muhtar'a: Nafakanı gururla ödeyeceğim - Magazin haberleri

        Deniz Uğur'dan Reha Muhtar'a: Nafakanı gururla ödeyeceğim

        Oyuncu Deniz Uğur ile ikiz çocuklarının babası Reha Muhtar arasındaki nafaka davasında karar çıktı. Mahkeme, Deniz Uğur'un, velayeti Reha Muhtar'da bulunan oğulları Poyraz için 7 bin 500 lira iştirak nafakası ödemesine karar verdi. Deniz Uğur, bu karar sonrası açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.06.2024 - 14:11 Güncelleme: 07.06.2024 - 14:11
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        "Nafakanı gururla ödeyeceğim"
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        Deniz Uğur ile Reha Muhtar gerilim sürüyor. 2010 yılında boşanan ikili, boşanma sonrası Mina Deniz ve Poyraz Deniz adını verdiği ikizleri için velayet savaşına girmişti.

        Uğur, 15 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla eski eşine velayet davası açtı. Mahkeme kızları Mina'nın velayetini Deniz Uğur'a, oğulları Poyraz'ı ise Reha Muhtar'a verdi.

        Uğur ile Muhtar arasında uzun süredir devam eden davada yeni bir gelişme oldu. Reha Muhtar, 15 yaşındaki oğlu Poyraz için Deniz Uğur'a iştirak nafakası davası açmıştı. İstanbul Aile Mahkemesi, tarafların yapmış oldukları savunmaların ardından kararını bildirdi.

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        7 BİN 500 LİRA ÖDEYECEK

        Mahkeme, Deniz Uğur'un çocukları Poyraz için Reha Muhtar'a aylık 7 bin 500 lira iştirak nafakası ödemesine hükmetti.

        DENİZ UĞUR'DAN AÇIKLAMA

        Deniz Uğur bu karar sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ünlü oyuncu; "Nafakanı aksatmadan, gururla ödeyeceğim Reha Muhtar. Çünkü ADAMLIK bunu gerektirir. Görüldüğü üzere adam olmanın cinsiyetle ilgisi yoktur" dedi.

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        #Reha Muhtar
        #Deniz Uğur

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