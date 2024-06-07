Deniz Uğur'dan Reha Muhtar'a: Nafakanı gururla ödeyeceğim

REKLAM advertisement1

Deniz Uğur ile Reha Muhtar gerilim sürüyor. 2010 yılında boşanan ikili, boşanma sonrası Mina Deniz ve Poyraz Deniz adını verdiği ikizleri için velayet savaşına girmişti.

Uğur, 15 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla eski eşine velayet davası açtı. Mahkeme kızları Mina'nın velayetini Deniz Uğur'a, oğulları Poyraz'ı ise Reha Muhtar'a verdi.

Uğur ile Muhtar arasında uzun süredir devam eden davada yeni bir gelişme oldu. Reha Muhtar, 15 yaşındaki oğlu Poyraz için Deniz Uğur'a iştirak nafakası davası açmıştı. İstanbul Aile Mahkemesi, tarafların yapmış oldukları savunmaların ardından kararını bildirdi. REKLAM 7 BİN 500 LİRA ÖDEYECEK Mahkeme, Deniz Uğur'un çocukları Poyraz için Reha Muhtar'a aylık 7 bin 500 lira iştirak nafakası ödemesine hükmetti.

DENİZ UĞUR'DAN AÇIKLAMA Deniz Uğur bu karar sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ünlü oyuncu; "Nafakanı aksatmadan, gururla ödeyeceğim Reha Muhtar. Çünkü ADAMLIK bunu gerektirir. Görüldüğü üzere adam olmanın cinsiyetle ilgisi yoktur" dedi.