Deniz Seki'nin acı günü
Deniz Seki'nin annesi Güler Seki, yaşamını yitirdi. Ünlü şarkıcı, acı haberi, "Annemizi, meleğimizi maalesef kaybettik. Başımız sağ olsun" sözleriyle duyurdu
Deniz Seki'nin annesi Güler Seki'den acı haber geldi. Uzun süredir sağlık problemleriyle mücadele eden Güler Seki, bu sabah hayata veda etti.
Acı haberi ünlü şarkıcı duyurdu. Konuyla alakalı sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Seki, üzüntüsünü ifade etti.
"MELEĞİMİZİ KAYBETTİK"
Deniz Seki, "Annemizi, meleğimizi, Güler’imizi maalesef kaybettik. Başımız sağ olsun" açıklamasında bulundu. Takipçileri Seki'ye başsağlığı mesajlarıyla destek oldu.
Güler Seki, 2018'de hastaneye kaldırılmıştı. Seki, bir dönem yoğun bakımda tedavi görmüştü.
Fotoğraflar: Instagram