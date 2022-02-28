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Haberler İş-Yaşam Deniz Portföy'den doğaya saygılı fon

Deniz Portföy’den Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu   

Deniz Portföy, varlık seçimlerinde sürdürülebilirlik anlayışını temel alan Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu’nu hayata geçirdi. Fon; Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim (ESG) konusundaki hassasiyeti artırmayı ve bu alandaki yatırımları teşvik etmeyi amaçlıyor. 

28.02.2022 - 17:22 | Güncelleme: ABONE OL
Deniz Portföy'den doğaya saygılı fon
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Yeni fon yatırım kararlarını belirlerken, yüksek finansal performanslarının yanı sıra ESG kriterlerini de dikkate alan şirketlerin yer aldığı, yurt içi ve yurt dışı sürdürülebilirlik temalı endekslere dayalı borsa yatırım fonlarına yöneliyor.

Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu’nun yatırım alanları arasında ayrıca Amerikan (ADR) ve Global (GDR) Depo Sertifikaları; ESG kriterlerine uygun olarak ihraç edilmiş yatırım fonları ve sürdürülebilirlik endekslerine dahil şirketlerin ihraç ettiği para ve sermaye piyasası araçları yer alıyor.

EN KIYMETLİ MİRAS

Deniz Portföy Genel Müdürü Dr. Cem Önenç, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Yatırım dünyasında, gelecek için sorumluluk alan, sürdürülebilirlik odaklı bakış açısının son derece kıymetli olduğuna inanıyoruz. Hizmetlerimiz aracılığıyla olumlu etki yaratmayı ve paydaşlarımıza çevreyi, doğal kaynakları gözeten tercihler yapma konusunda kararlılık verebilmeyi önemsiyoruz. Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu’nun portföyü, asgari yüzde 80 oranla yerli ve yabancı sürdürülebilirlik temalı hisse senetlerinden oluşacak. Biliyoruz ki bizden sonraki nesillere bırakabileceğimiz en kıymetli miras, üzerinde yaşayabilecekleri temiz bir dünya. Kurumsal, çevresel ve sosyal sorumluluklarımızın bilinciyle; çevreyle uyumlu, gezegene dost yatırımlarla müşterilerimizin birikimlerini yönetmeye devam edeceğiz”.

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