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Deniz Öncü, kariyerinin ilk Moto3 zaferini Almanya'da elde etti

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Dünya Moto3 Şampiyonası'nın 7. ayağı Almanya Grand Prix'sinde birinci oldu

Giriş: 18.06.2023 - 13:52 | Güncelleme: ABONE OL
Deniz Öncü, kariyerinin ilk Moto3 zaferini Almanya'da elde etti
AA

Deniz Öncü, Sachsenring Pisti'nde yapılan yarışa ikinci sıradan başladı.

Red Bull KTM Ajo takımı adına mücadele eden Deniz, Japon Ayumu Sasaki'yi son virajda geçerek damalı bayrağı ilk sırada gördü.

Milli motosikletçi böylece kariyerinin ilk Moto3 zaferini elde etti. Deniz Öncü, geçen hafta İtalya'da düzenlenen yarışı ikinci sırada tamamlamıştı.

Deniz Öncü, elde ettiği yarış galibiyetiyle pilotlar genel klasmanında 78 puanla 5. sıraya yükseldi.

Dünya Moto3 Şampiyonası'nda bir sonraki etap, 25 Haziran'da Hollanda'da koşulacak.

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