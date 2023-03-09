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Deniz Çakır: Evet, evleniyorum

Deniz Çakır, Bloomberg HT'de konuk olduğu Fatih Altaylı ile Bire Bir'de özel hayatıyla ilgili aldığı kararı açıkladı; "Evleniyorum." Çakır, bazı belediyelerin tiyatro oyunu için kendilerine salon vermediğinden yakınarak bu konuda ise şunları söyledi: Bazı belediyeler, mahalle baskısından dolayı hâlâ sahne vermiyorlar bize. İnsanların geçim kaynağı bu, tiyatroyu bir sirk olarak mı görüyorlar acaba?

Giriş: 09.03.2023 - 08:31 | Güncelleme: ABONE OL
Deniz Çakır: Evet, evleniyorum
HABERTURK.COM

BloombergHT ekranlarında yayınlanan, 'Fatih Altaylı ile Bire Bir' programına katılan Deniz Çakır, gündeme dair dikkat çekici açıklamalar yaptı. Çakır, sevgilisi Bilgehan Baykal ile evlilik kararı aldıklarını doğruladı.

Deniz Çakır, bu konuda şunları söyledi: Aniden insanların karşısına doğru insanlar çıkabiliyor. Tarihsel olarak bilmiyorum ama, evet evlilik kararımız magazine düştü" yanıtını vererek, bir anlamda evlilik kararını doğrulamış oldu.

Deniz Çakır, tiyatro oyunu 'Tarla Kuşuydu Juliet'i yaşanan deprem felaketinin ardından bir süreliğine durdurduğunu belirterek "Bize oynayın deseler zaten oynayamayız. Hepimiz mahvolduk. Çok korkunç bir şey yaşadık, yaşamaktayız. Elimizden gelen her şeyi maddi manevi yapmaya çalışıyoruz. Depremin üzerinden bir ay geçti, bizim de işimiz bu, biz de işimizi yaparak iyileşmek zorundayız. Bazı belediyeler, mahalle baskısından dolayı hâlâ sahne vermiyorlar bize. İnsanların geçim kaynağı bu, tiyatroyu bir sirk olarak mı görüyorlar acaba? Biz de depremin ertesi günü oynamak istemeyiz ama, bir ay geçmiş, bizim de işimizi yaparak iyileşmeye ihtiyacımız var. Bazı belediyeler, sahne boş ama bayrama kadar vermiyoruz diyorlar. Ruh sağlığımızı da kaybetmeyelim oynayalım, tiyatronun ne demek olduğunu bilmiyorlar ne acı ki..." açıklamasını yaptı.

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