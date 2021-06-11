Sabuncu, suyun altının müsilajla kaplı olduğunu dile getirerek şunları kaydetti:

"Kayıtlarda da görülüyor. Deniz canlıları çok azdı. Bir iki tane istiridye gördüm. Bir tanesi canlı gibiydi ama onların da ne kadar ömrü kaldı bilmiyorum. Bir balık gördüm ve ona çok üzüldüm. Ağzı açıktı ve belli ki boğuluyordu. Biraz hareket ettirmeye çalıştım ama yine ters döndü ve suyun dibine çöktü. Resmen boğuluyordu ve çok üzücü bir durumdu bu. Benim gördüğüm sadece bir taneydi. Denizin dibinde müsilajdan dolayı sıkıntı yaşayan ne kadar deniz canlısı var bilmiyorum. İnşallah yetkililer bir an önce çözüm bulurlar da denizdeki canlılar eski yaşamlarına kavuşur diye umut ediyoruz."