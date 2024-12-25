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        Haberler Magazin Deniz Akkaya: Keyifler gıcır - Magazin haberleri

        Deniz Akkaya: Keyifler gıcır

        Deniz Akkaya, Haluk Levent'in kendisi hakkında açtığı davadan vazgeçmesinin ardından, 'Keyifler gıcır' şeklinde manidar bir paylaşımda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2024 - 16:07 Güncelleme: 25.12.2024 - 16:07
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        • 1

          Deniz Akkaya, Haluk Levent hakkında sosyal medya üzerinden ‘hırsız’, ‘nitelikli dolandırıcı’, ‘depremzedelerin parasını çalıyor’ şeklinde paylaşımlarda bulunmuştu. Bunun üzerine de Levent'in açtığı davada Akkaya hakkında 3.5 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

        • 2

          Deniz Akkaya’nın tutuksuz olarak yargılandığı dava, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

          Mahkemede; müşteki Haluk Levent’in avukatı aracılığıyla şikayetinden vazgeçtiğini içeren bir dilekçe sunduğu belirtildi. Duruşmada sanık Deniz Akkaya’nın avukatı, şikayetten vazgeçmeyi kabul ettiklerini ifade etti.

        • 3

          DAVA DÜŞTÜ

          Kararını açıklayan mahkeme, sanık Deniz Akkaya hakkındaki davanın, Haluk Levent’in şikayetinden vazgeçtiği gerekçesiyle düşmesine hükmetti.

        • 4

          Davanın düşmesinden sonra Deniz Akkaya, manidar bir paylaşımda bulunarak; "Keyifler gıcır" dedi. Akkaya, ayrıca paylaşımına nazar boncuğu emojisi de ekledi.

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