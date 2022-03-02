Chopin’in 212'nci doğum günü konseri

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Klasik müziğin ve romantik dönemin en önemli bestecilerinden F. Chopin’in 212'nci doğum yıldönümünde piyanist Dengin Ceyhan, Nocturne’ler ve Ballade’larından oluşan bir repertuar ile Moda All Saints Kilisesi’nde özel bir konser verdi.

Sanat dünyasının ve müzikseverlerin katılımı ile gerçekleşen konserde Ceyhan, konuklara duygu dolu anlar yaşattı. Dengin Ceyhan, "Sekiz yaşında piyanoya başladığımda duyduğum ilk müzik de Chopin’in bir valisiydi. Tahminen hayatta olan sürem biterken de dinleyeceğim en son müziklerden biri de ona ait olacaktır. Özetle yaşamımın her evresinde olan bir besteci. Bu konserimin yoğun ilgi görmesi beni çok mutlu etti. Ayrıca Chopin’in doğum gününde ona dair böyle bir şey yapabiliyor olmak da çok büyük mutluluk benim açımdan" dedi