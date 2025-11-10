Dengin Ceyhan'dan "Anadolu'nun Yankıları"

Dengin Ceyhan, yeni solo albümü "Anadolu'nun Yankıları (Echoes of Anatolia)"yı dinleyicilerle buluşturdu. Albümde; 'Yemen Türküsü', 'Hey Onbeşli', 'Haydar Haydar', 'Turna Semahı', 'Selvi Boylum Al Yazmalım', 'Anatolia', 'Misket Havası', 'Kürdili Hicazkâr Longa' ve 'Kapalıçarşı' gibi eserler yer alıyor.

Dengin Ceyhan albümle ilgili, "Bu proje benim için yalnızca bir müzik albümü değil; Anadolu’nun sesini piyanonun evrensel diliyle dünyaya anlatma çabası. Her notada geçmişin yankılarını bugüne taşımak istedim" dedi.