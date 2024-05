Hesapladığınızda yağdan 400-700 kaloriye denk gelen bu oranın kaç gram yağa eşit olduğunu bulmalısınız. Her gram yağın 9 kalorisi olduğundan toplam yağ gramını elde etmek için kalorileri dokuza bölmelisiniz. Yani 2000 kalorilik örnek baz alındığında günlük yaklaşık 45 ila 78 gram arası bir yağ almak gerekiyor.

Kaynak: Health, American Heart Association, US Department of Agriculture, Medline Plus