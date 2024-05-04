TRANS YAĞI FAZLA TÜKETMEKTEN KAÇINMALISINIZ

Sınırlandırılacak diğer yağ bir türüyse, kısmen hidrojene yağ olarak da adlandırılan trans yağdır. Bu tür yağlar, sıvı bitkisel yağlara hidrojen eklendiğinde ve katı hale geldiklerinde oluşur. Trans yağ genellikle kızartılmış yiyeceklerde veya bazı unlu mamullerde bulunur. Bununla birlikte, Amerikan Kalp Derneği’ne göre yüksek kolesterolü olan kişiler, trans yağları diyetlerinden çıkarmaya çalışmalıdır çünkü bu tür yağlar LDL kolesterol seviyelerini yükseltebilir.