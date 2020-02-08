08 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yerli girişimlerden Denebunu, yeni yatırım turuna çıkacağını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, 2018 yılında 500 bin dolarlık yatırım alan girişim, yeni turun ardından yurt dışı pazarlara açılmayı ve Türkiye’de 4.5 kat büyümeyi hedefliyor.
Ürün deneyim platformu olarak faaliyet gösteren Denebunu, markalarla tüketiciler arasında bir köprü oluşturmak hedefiyle 2016 yılında kurulmuştu.
Girişim, 2018 yılının Eylül ayında GBA, Nevzat Aydın, Fırat İşbecer, Burak Divanlıoğlu, Görkem Güven, Ata Uzunhasan, Serkan Borançılı ve Cihan Özgün'ün katılımıyla 500 bin dolarlık yatırım almıştı.
Alacakları yeni yatırım ile birlikte ilk olarak İngiltere’ye açılacaklarını belirten Denebunu Kurucusu ve CEO’su Duygu Akbudak, 2 milyon dolar yatırım almayı hedeflediklerini ve hem mevcuttaki hem de yeni yatırımcılarla görüşeceklerini paylaştı.
'4 MİLYON ÜYE HEDEFLİYORUZ'
Mart sonunda yatırım turunu kapatmayı hedeflediklerini kaydeden Akbudak, "Türkiye pazarında çalıştığımız, P&G, Unilever gibi global pazarlarda da yer alan ve hızlı tüketime yönelik ürünleri olan markalarımızla İngiltere’de de işbirliği yapmayı planlıyoruz. Türkiye’de üç yılda yakaladığımız üye ve ciro rakamlarımıza bu pazarda bir yılda ulaşmayı hedefliyoruz. İngiltere’nin ardından, Polonya, Almanya ve ABD pazarı için çalışmalarımıza başlayacağız. Diğer taraftan Türkiye pazarında da büyümemizi sürdüreceğiz. 2020 yılında üye sayımızı 1.8 milyondan 4 milyona çıkarmayı, ciromuzda da 4.5 kat büyümeyi hedefliyoruz" dedi.
Yüzde 89’u aktif 1.8 milyon üyesi bulunan girişimin, 200’den fazla firmanın 300 markası için tüketicilerden geri bildirim topladığı kaydedildi.
2016’dan bu yana 5 milyondan fazla ürünü hedef kitlesiyle buluşturan Denebunu'nun, ayda yaklaşık 50 bin kişiye toplamda 250 binden fazla ürün denettiği de verilen bilgiler arasında.
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