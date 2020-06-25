"SENİNLE ÇOK EĞLENİYORUM"

Oyuncu ile yer aldığı kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Demi Lovato, şu notu düştü:

Bebeğim, seninle çok eğleniyorum ve şu anda söylemek istediğim çok şey var ama burada olmak ve bu doğum gününü seninle geçirmek istiyorum. Bu yüzden hızlı olacağım. Seninle olmak, hayatı çok eğlenceli hale getiriyor.