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Demi Burnett: Test sonucuna göre otistiğim

26 yaşındaki Demi Burnett, yaptırdığı test sonucunda kendisine otizm teşhisi konulduğunu açıkladı. Konuyla alakalı bilgi veren Burnett, "Tek istediğim daha kaliteli bir yaşam" dedi

21.02.2022 - 12:07 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • "The Bachelor" adlı reality şovla adını duyuran Demi Burnett (26), yaptırdığı psikolojik test sonucunda otistik olduğunun ortaya çıktığını açıkladı.

  • "TEST SONUCUNA GÖRE OTİSTİĞİM"

    Durumu, Instagram hesabından duyuran Burnett, "Psikolojik bir test yaptırdım ve çıkan sonuca göre otistiğim. 'Otizm' denildiğinde bu insanlar için bir damgalanma söz konusu hep. Ben, açık fikirli olmayı ve kabullenmeyi öneririm." dedi.

  • "KALİTELİ BİR YAŞAM İSTİYORUM"

    "Tek istediğim daha kaliteli bir yaşam." diyen Demi Burnett, "Bu noktaya nasıl geldiğimi ve bu süreçte yaşadıklarımı paylaşmaya devam edeceğim. Tüm acımı ve verdiğim mücadele ilgili hikayemi daha fazla paylaşacağım." ifadelerini kullandı.

  • "BU SİZİN SUÇUNUZ DEĞİL"

    Kendisi gibi otizmli olan insanların yalnız olmadıklarını bilmeleri gerektiğini dile getiren Burnett, "Her şey daha iyi olabilir ve en önemlisi bu sizin suçunuz değil." diyerek, sözlerini noktaladı.

  • "KENDİNİZİ ASLA SORGULAMAYIN"

    Bu sözlerinin ardından ünlü isme çok sayıda destek mesajı yağdı. Model Ashley Haas, iki kuzeninin otistik olduğunu belirterek, "Onlar bana göre mükemmel insanlar, tıpkı senin gibi. Kendinizi asla sorgulamayın. Seninle gurur duyuyorum." dedi.

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