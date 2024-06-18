Demet Şener, 1995'te Türkiye güzel seçildiğinde 18 yaşındaydı.

Yarışmadan sonra mankenlik yapmaya başlayan Demet Şener, podyumların en çok kazanan isimlerin başında geliyordu.

47 yaşındaki Demet Şener, aktif mankenliği bırakalı çok oldu ama kendine iyi bakarak koruduğu fiziğiyle "Demet Şener, mankenin emekli olmayan hali" dedirtiyor.

TV dizisi ve sinema filmlerinde de rol alan Demet Şener, 2005'te evlenip 2018'de boşandığı İbrahim Kutluay'dan, biri 17, diğeri 14 yaşında olan iki çocuk annesi.

İKİ ÇOCUK ANNESİ

Demet Şener, oğlu Ömer Kutluay ile kızı İrem Kutluay ile tatil için Antalya'ya gitti. Şener, görenleri kendine hayran bırakırken; "Her şey çok güzel. İrem ve Ömer ile hep hayal ettiğimiz tatil. Kendimizi daha iyi hissedemezdik" dedi.