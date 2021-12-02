"BELKİ DE YAN YANA KOLTUKLARDA OTURMAYIZ!"

Basın mensuplarının, "Ayrılık haberlerine ne diyorsunuz?" şeklindeki sorusuna esprili bir yanıt veren Özdemir ile Koç, "Moralimiz bozuktu. Biz de ayrı ayrı gösteriyi izlemeye geldik. Belki aramız düzelir diye... Belki de yan yana koltuklarda oturmayız." diye konuştu.

Sevgilisinin elini bir an olsun bırakmayan Demet Özdemir ise, "Bir hafta sonra yine böyle haberler çıkacak ama biz yine çıkıp, her şeyin yolunda olduğunu söyleyeceğiz." ifadelerini kullandı.