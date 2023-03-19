"BU AÇIKLAMAYI UTANARAK YAPMAK ZORUNDA KALIYORUM"

Ayrılık iddialarına sitem eden Demet Özdemir, "İnsanları zan altında bırakmak bu kadar kolay mı? Şiddet içeren dilinize, yaptığınız ayıba, vicdansızlığınıza yazıklar olsun. Zor günlerden geçerken, gündemimiz yaşanan acıları unutmamak ve yarınlar için dayanışma olması gerekirken ben ve benim gibi sektördeki evli kadın oyuncu arkadaşlarımızın özel hayatına 'iddia' adı altında yapılan sözlü taciz sebebiyle bu açıklamayı utanarak yapmak zorunda kalıyorum. Çamur at, izi kalsın anlayışına ve bunun yarattığı şiddete geçit vermeyeceğim ve beni, bizi zan altında bırakanlardan hesap soracağım. Bundan sonra adımın geçtiği her türlü iftira sahibi ile mücadelemi hukuk yoluyla vereceğim, bilin isterim. Yetsin artık" ifadelerini kullandı.