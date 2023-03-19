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Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç boşanıyor mu? İddialara Demet Özdemirden jet yanıt - Magazin haberleri

Demet Özdemir'den boşanma iddialarına yanıt

28 Ağustos 2022'de nikâh masasına oturan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un boşanacağı ileri sürülmüştü. Özdemir, konuyla ilgili "Bu açıklamayı utanarak yapmak zorunda kalıyorum" diyerek, Koç ile haklarında çıkan boşanma iddialarını yalanladı

Giriş: 19.03.2023 - 09:40 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Oyuncu Demet Özdemir, 28 Ağustos 2022'de şarkıcı Oğuzhan Koç ile görkemli bir düğün ile evlenmişti. Ancak geçtiğimiz günlerde çiftin yollarını ayıracağı iddiaları ortaya atıldı. 

  • Demet Özdemir, eşi Oğuzhan Koç ile boşanacağı yönündeki dedikodulara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi. 

  • "BU AÇIKLAMAYI UTANARAK YAPMAK ZORUNDA KALIYORUM"

    Ayrılık iddialarına sitem eden Demet Özdemir, "İnsanları zan altında bırakmak bu kadar kolay mı? Şiddet içeren dilinize, yaptığınız ayıba, vicdansızlığınıza yazıklar olsun. Zor günlerden geçerken, gündemimiz yaşanan acıları unutmamak ve yarınlar için dayanışma olması gerekirken ben ve benim gibi sektördeki evli kadın oyuncu arkadaşlarımızın özel hayatına 'iddia' adı altında yapılan sözlü taciz sebebiyle bu açıklamayı utanarak yapmak zorunda kalıyorum. Çamur at, izi kalsın anlayışına ve bunun yarattığı şiddete geçit vermeyeceğim ve beni, bizi zan altında bırakanlardan hesap soracağım. Bundan sonra adımın geçtiği her türlü iftira sahibi ile mücadelemi hukuk yoluyla vereceğim, bilin isterim. Yetsin artık" ifadelerini kullandı.

  • Öte yandan 2022'nin haziran ayında nişanlanan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un düğünü ise Sarıyer'deki bir otelde gerçekleşmişti.

  • Demet Özdemir, nikâh töreni ve kutlama sırasında olmak üzere iki farklı gelinlik tercih emişti.

  • Düğüne, Demet Özdemir - Oğuzhan Koç çiftinin ailelerinin yanı sıra sanat dünyasından birçok önemli isim katılmıştı.

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