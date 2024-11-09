Demet Akbağ'ın eğlenceli gecesi
Ünlü oyuncu Demet Akbağ, Fedon'u dinlemeye gitti. Gece boyunca eğlenen Akbağ, şarkı da söyledi
Giriş: 09.11.2024 - 15:49 Güncelleme: 09.11.2024 - 15:51
SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Sandık Kokusu' ile ekranlarda olan Demet Akbağ, Beşiktaş'taki bir mekânda Fedon'u dinlemeye gitti.
Usta oyuncu, gece boyunca Fedon'a sahnede eşlik ederek, şarkı söyledi. Ayrıca dans eden Akbağ, tabak da kırdı.
Ardından Demet Akbağ kırdığı tabakları süpürdü.
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