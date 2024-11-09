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        Haberler Magazin Demet Akbağ'ın eğlenceli gecesi

        Demet Akbağ'ın eğlenceli gecesi

        Ünlü oyuncu Demet Akbağ, Fedon'u dinlemeye gitti. Gece boyunca eğlenen Akbağ, şarkı da söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.11.2024 - 15:49 Güncelleme: 09.11.2024 - 15:51
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        Demet Akbağ'ın eğlenceli gecesi
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        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Sandık Kokusu' ile ekranlarda olan Demet Akbağ, Beşiktaş'taki bir mekânda Fedon'u dinlemeye gitti.

        Usta oyuncu, gece boyunca Fedon'a sahnede eşlik ederek, şarkı söyledi. Ayrıca dans eden Akbağ, tabak da kırdı.

        Ardından Demet Akbağ kırdığı tabakları süpürdü.

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        #demet akbağ

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