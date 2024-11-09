Demet Akbağ'ın eğlenceli gecesi

SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Sandık Kokusu' ile ekranlarda olan Demet Akbağ, Beşiktaş'taki bir mekânda Fedon'u dinlemeye gitti.

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Usta oyuncu, gece boyunca Fedon'a sahnede eşlik ederek, şarkı söyledi. Ayrıca dans eden Akbağ, tabak da kırdı.

Ardından Demet Akbağ kırdığı tabakları süpürdü.