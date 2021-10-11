Demet'in sözleri Gülben'i kızdırdı

Demet Akalın'ın sözleri Gülben Ergen'i kızdırdı: Sen benim emeğimi en iyi bilenlerdensin! - Magazin haberleri

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9 Ekim'de "Sarıyaz Konserleri" kapsamında Bodrum Kalesi'nde dinleyicilerle bir araya gelen şarkıcı Demet Akalın'ın (49) sahnede meslektaşı Gülben Ergen (49) ile ilgili söylediği sözler dikkat çekmişti.

Konserde, yaptığı yardımlardan ve yakın zamanda hayata geçireceği bir projesinden bahseden Akalın, "Antalya'da bir teyzemize ev yapmıştım. Şimdi de bir köy okulu yaptırıyorum. Ama Gülben (Ergen) gibi milletten para toplayarak değil, kendi paramla yaptırıyorum!" şeklinde konuşmuştu.

DEMET AKALIN'IN SÖZLERİ GÜLBEN ERGEN'İ KIZDIRDI

Demet Akalın'ın bu sözleri Gülben Ergen'i kızdırdı. Kendisi hakkında yapılan habere "Herhalde şaka..." yorumunu yapan Akalın'a Ergen'den yanıt gecikmedi. Gülben Ergen, meslektaşına, "Şaka iki kişinin aynı anda gülmesi gereken bir durum değil mi? Derneğimizi, benim yıllardır emeğimi en iyi bilenlerdensin sen!" sözleriyle karşılık verdi.