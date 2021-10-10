Konserde giydiği ayakkabılarını hediye etti

İHA

Ünlü popçu Demet Akalın, geçtiğimiz ağustos ayında Bodrum'un Mumcular bölgesinde 11 gün süren yangında sosyal medyadan yardım istemiş ve daha sonra da 2 tır malzeme göndererek Mumcular halkına destek olmuştu. Akalın, bu sefer de Bodrum Belediyesi'nin düzenlediği halk konserine ücretsiz çıkarak, yangın bölgesindeki halka moral konseri verdi. Mumcular meydanında, Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğü'nün düzenlediği halk konserine; yaşlı, genç, kadın erkek 7'den 70'e binlerce kişi katıldı.

AYAKKABISINI HEDİYE ETTİ

49 yaşındaki şarkıcı, daha sonra doğum günü olanları sordu. Demet Akalın, 10. yaşına giren Sunaz'a hediye verecek bir şey bulamayınca ayakkabısını çıkarıp verdi. Abiye kıyafetinin altına spor ayakkabısını giyen Akalın, konsere kaldığı yerden devam etti.

Bir ara sahneden inip şarkılarını halk arasında seslendiren sanatçı, çocuklarla selamlaştı.

Konserde Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a ve Başkan yardımcısı Hüseyin Tutkun'a teşekkürlerini sunan Demet Akalın, Aras'ın sesini duyunca şaşırdı. Halkın arasından konseri izleyen Başkan Aras ile karşılıklı sohbet eden Akalın "Ne güzel bir başkanınız var. Halkın içerisinden konseri izliyor. Sizle bir arada oluyor." ifadelerin kullandı.

YANAN AĞAÇLARDAN TABLO HEDİYE ETTİ

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras adına sahneye çıkan Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun, Bodrum'da yanan ağaçlarından ve yapraklarından yapılmış olan tabloyu Demet Akalın'a hediye etti. Tutkun, Akalın'ın yaptığı yardımlardan dolayı teşekküllerini sunarak şu ifadeleri kullandı:

Bildiğiniz gibi Ağustos ayında bir yangın felaketi yaşamıştık. Yangın sürecinde Demet Hanım bize ulaşarak 'Ben ne yapabilirim?' demişti. Bize ciddi bir lojistik destek sağlamıştı. Yaptığı desteklerden dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum. Bodrum'daki geleneksel kale konserlerini var etmek için uğraşıyoruz. O kale konserleri 20 yıl önce yapılıyordu. Biz 20 yıl aradan sonra tekrar kale konserlerini yapıyoruz. Ben Demet Hanım'ı ve Okan Bey'i arayıp, 'Kale konserlerine çıkar mısınız?' dediğimde 'Seve seve Bodrum bizim için önemlidir' dediler. Demet Akalın 'Ama bir şartımız var!' diyerek 'Yangın bölgesinde bizim halkla buluşmamızı sağlar mısınız?' dediler. Biz de Demet Akalın ile Mumcular halkını buluşturduk. Bize yangınlarda destek olduğu için yanan ağaçların yapraklarından ve küllerinden yapılan bu teşekkür beratını Başkanımız Ahmet Aras adına veriyorum.