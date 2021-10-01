"Aşılarımızı olduk, güvende hissediyoruz"

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Ünlü şarkıcı Demet Akalın, hayat arkadaşı Okan Kurt ile birlikte geçtiğimiz gün bir AVM'de görüntülendi. Kurt ile bir mekanda öğle yemeği yedikten sonra el ele alışveriş yaptı.

"KENDİMİZİ GÜVENDE HİSSEDİYORUZ"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan 49 yaşındaki şarkıcı, kışlık eksikliklerini tamamladıklarını söyledi. Demet Akalın, daha sonra da "Aşılarımızı olduk, artık kendimizi güvende hissediyoruz." ifadelerini kullandı.